Sorpresa, Sinner è il numero 1: smontata la classifica ATP

Anche se nella classifica del ranking Atp, che tiene conto di fattori "matematici" (i vari punti ottenuti nei tornei disputati durante l'anno), Jannik Sinner è alle spalle di Carlos Alcaraz, lo stesso discorso non vale per l'Itf (Federazione internazionale di tennis) che incorona l'italiano come miglior giocatore al mondo. Il vero numero uno, insomma, è l'altoatesino. I campioni del mondo Itf sono scelti considerando i risultati ottenuti nell'arco dell'intera stagione con particolare enfasi alle prestazioni nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup. Sinner diventa il primo campione del mondo in singolare maschile per due anni consecutivi dopo Novak Djokovic (2011-2015).

Sinner preferito ad Alcaraz

A influire, certamente, sulla scelta Atp il maggior peso di Australian Open, Wimbledon e delle Atp Finals rispetto a Roland Garros e Us Open: siamo infatti di fronte a due tornei dello Slam vinti a testa dall'italiano e dallo spagnolo ma Jannik ha poi trionfato alle Finals mostrando quel quid in più. Non sarà stato tenuto in considerazione (o forse sì, chi lo sa) dall'Itf, il torneo miliardario del Six Kings Slam dove in finale ha trionfato ancora una volta Sinner nei confronti di Alcaraz.

Gli altri precedenti

Non è un fatto così usuale che i due organi non vadano di pari passo ma accade: in questo caso è la settima volta che si verifica da quando è stato introdotto il riconoscimento nel 1978: proprio nel primo anno, ad esempio, fu Bjorn Borg a essere considerato il migliore dell'anno dall'Itf nonostante il primo nel ranking Atp fosse Jimmy Connors; cinque anni dopo, nel 1982 fu proprio Connors ad essere preferito dalla Itf rispetto a John McEnroe che in quel momento si trovava in vetta alla classifica mondiale. Sette anni dopo (1989) accadde per la terza volta: Boris Becker fu preferito a Ivan Lendl numero 1 dell'Atp e l'anno successivo (1990) lo stesso Lendl fu preferito rispetto a Stefan Edberg che concluse la stagione davanti a tutti nel ranking mondiale.

Bisogna fare un salto direttamente agli anni Duemila, esattamente il 2013, per vedere un caso simile: nel 2013 l'Itf preferì il serbo Novak Djokovic a

Rafael Nadal numero uno dell'Atp a fine stagione ma lo stesso spagnolo si prese la "rivincita" nel 2022 con l'incoronazione dell'Itf al posto proprio di Carlos Alcaraz "sconfitto", anche quest'anno, ma dal nostro Sinner.