Sinner, lo schiaffo del torneo saudita: la locandina del Six Kings Slam che fa discutere

Aver vinto due titoli del Grande Slam su tre nel 2025, raggiungendo peraltro la finale al Roland Garros, ed essere numero uno al mondo da oltre un anno evidentemente non è sufficiente per finire al centro della locandina del Six Kings Slam, il torneo esibizione che si disputerà per il secondo anno a Riad, in Arabia Saudita: Jannik Sinner, peraltro vincitore della prima edizione, si trova infatti in "seconda fila", al fianco di Novak Djokovic, che occupa la parte centrale dell'immagine insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Un dettaglio che non è sfuggito in rete fin dal momento della pubblicazione della locandina relativa alla competizione, che si disputerà nel "The Venue" tra il 15 e il 18 ottobre prossimo e a cui prenderanno parte, oltre a Sinner, Alcaraz e Djokovic, anche Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper. "Ma un povero numero 1 al mondo da 61 settimane che ha appena vinto Wimbledon....che deve fare per apparire al centro in questi cacchio di manifesti?" , si domanda un utente su X. "Ma Jannik Sinner perché non dovrebbe stare in posizione centrale? Ha pure vinto il torneo lo scorso anno" , scrive un follower su Olly Tennis. "Sinner e Alcaraz stanno dominando la scena da due anni, non dovrebbero essere loro lì al centro?" , insiste un altro.

Oltre a quanti continuano a domandarsi come si possa chiamare il torneo "Six Kings Slam" se sono solo in tre, ovvero Sinner Alcaraz e Djokovic, ad aver vinto almeno uno dei quattro tornei più importati del circuito, ci sono tanti che si lamentano della scarsa qualità delle immagini dei sei partecipanti realizzate tramite l'intelligenza artificiale. "Noto una certa somiglianza solo in Djokovic, gli altri onestamente fanno un po' paura" , ironizza un internauta. "Orribile, sembra un'immagine tratta da The Walking Dead" , sentenzia un follower. "Spero che sia uno scherzo. Sembrano tutti degli zombie con la pelle che si stacca, e Jannik è una specie di John Cena da giovane" , gli fa eco un altro.

Ma a parte l'orrendo effetto IA, il criticato posizionamento di Jannik, le critiche alla composizione del sestetto e l'uso improprio del titolo "Kings" per tutti e sei i partecipanti, c'è un altro dettaglio ad aver scatenato il dibattito sui social.

Sulla guancia degli unici tre vincitori di tornei dello Slam compare il numero di trofei vinti, quindi Djokovic 24 e Alcaraz 5. E Jannik? Anche lui 5, un numero errato, essendo il numero uno al mondo fermo a quota 4: qualcuno ha visto l'errore come messaggio di buon auspicio