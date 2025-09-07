Us Open, Sinner-Alcaraz: sfida sotto gli occhi di Trump

L'ora X è scattata: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ancora una volta di fronte per giocarsi un titolo Slam, in questo caso gli Us Open del cemento americano di New York dal valore enorme nonsoltanto come montepremi ma per il primo posto nel ranking. La gara, con inizio alle ore 20 italiane, è seguita in diretta da Il Giornale con aggiornamenti continui sulle fasi salienti dei game di ogni set e sul punteggio.
Trump in tribuna a Flushing Meadows: piove a New York
Ancora un'oretta e prenderà il via (alle ore 20) la finalissima degli Us Open: sarà presente anche il presidente Usa, Donald Trump, a un evento mediatico molto sentito e seguito anche oltreoceano. "Sto sorvolando il centrale degli Us Open, sarà un grande match", ha scritto Trump sul social Truth prima di assistere alla finale. A New York piove, motivo per il quale la gara dovrebbe svolgersi interamente con il tetto chiuso.
