Us Open, Sinner (in preda ai crampi) va fuori agli ottavi: vince Zverev in 5 set

Ascolta ora: "Us Open, Sinner (in preda ai crampi) va fuori agli ottavi: vince Zverev in 5 set"

Jannik Sinner saluta gli Us Open, dopo una battaglia di 4 ore e 40 minuti, con il tedesco Alexander Zverev che vince al 5° set (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3). Un match da alti e bassi per Jannik che nel terzo set ha superato le difficoltà fisiche per via dei crampi, ma dopo aver vinto il quarto set ha alzato bandiera bianca nel quinto, con un break decisivo in apertura.

Zverev vince la maratona contro Sinner, l'azzurro si ferma agli ottavi a New York https://t.co/zXCMndrmSo#Sinner #USOpen pic.twitter.com/kf865q3qWe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 5, 2023

I primi due set sono estremamente lottati, ma con esiti diversi: il primo lo vince Zverev, di altissimo livello in tutto il parziale, mentre il secondo va a Sinner, cresciuto col rendimento al servizio. Il terzo set segna un punto di svolta nella partita, visto che Zverev conquista il break nel sesto gioco e coincide con le difficoltà fisiche di Sinner che accusa i crampi. Una condizione che non impedisce all'azzurro di ribaltare completamente la situazione nel quarto set, sfruttando il calo fisico di Zverev. Si arriva, dunque, al quinto e decisivo parziale che viene subito indirizzato dal tedesco con il break in apertura e due game al servizio recuperati da 0-30. Il rimpianto per Jannik è il quindici che ha portato Zverev sul 40-30, con un dritto sbagliato clamorosamente dopo una palla corta mal giocata dal tedesco.

Sinner ci prova fino all'ultimo a raddrizzare la partita, ma senza successo. Sono 56 i vincenti di Zverev, che ha messo a segno anche 16 ace. Per Sinner un totale di 50 vincenti, ma anche 67 errori non forzati e 7 doppi falli. il tennista di Amburgo torna così nei quarti a Flushing Meadows dopo due anni: adesso affronterà Carlos Alcaraz.

Cosa è successo a Sinner

Sinner aveva cominciato ad avere dei problemi muscolari durante il secondo set, quando avanti per 3-0 ha richiesto l’intervento del medical time out. Un veloce massaggio per quella che sembrava solo una contrattura. Jannik torna in campo, perde i due game successivi, ma conquista il set per 6-3 senza dare l’impressione di avere ulteriori conseguenze.

Invece nel terzo set l'azzurro torna ad avere nuovamente problemi. Si salva nel quarto gioco, annullando cinque palle break, ma nel sesto deve capitolare. Proprio sull’ultimo punto, l’azzurro si blocca a causa proprio dei violenti crampi. In maniera faticosa raggiunge la sua panchina, dove poi ha svolto alcuni esercizi per sciogliere i muscoli.

Set ovviamente perso per 6-2 con Jannik che poi va negli spogliatoi per ricevere un ulteriore trattamento. La situazione sembra comunque migliorare in avvio di quarto set. Ma di sicuro Jannik ha finito il match non nelle migliori condizioni.