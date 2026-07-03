Wimbledon: è il giorno di Sinner-Brooksby. Chi è l’avversario di Jannik e quando giocano

Una condizione fisica in crescendo. Dopo la vittoria contro il portoghese Borges, Jannik Sinner è nuovamente pronto per scendere in campo sul Centrale di Wimbledon per affrontare l’americano Jenson Brooksby (81 del ranking Atp) per il terzo turno del torneo dello Slam sull’erba inglese.

La storia di Brooksby

25 anni, nato a Sacramento (California), è stato chiamato così in onore del pilota di Formula 1, Jenson Button. Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni, colpendo una pallina da tennis morbida contro la porta del garage mentre aspettava che i genitori lo portassero a scuola. Fino ai quattro anni, però, ha dovuto combattere con una forma di autismo che non gli ha permesso di parlare fino ai primi 48 mesi di vita. Votato come miglior esordiente Atp del 2021 dai suoi colleghi tennisti, ha raggiunto il best ranking in carriera quando ha occupato la posizione numero 33 nel giugno 2022.

Il primo titolo Atp lo ha vinto a Houston nel 2025 partendo come qualificato e diventando il terzo campione con la classifica più bassa nella storia dell'Atp Tour dal 1990. Ha raggiunto gli ottavi degli Us Open 2021 a 20 anni, diventando il più giovane americano a raggiungerli dai tempi di Roddick, che aveva 20 anni nel 2002. La vittoria più importante della sua carriera l’ha ottenuta agli Australian Open 2023 sconfiggendo il norvegese Casper Ruud che, in quel momento, era il numero 3 del mondo.

Cosa pensa l’americano

Brooksby si definisce un "giocatore fisico", con un approccio quasi aggressivo: "In campo ho sicuramente grinta e rimango molto concentrato, ma fuori dal campo sono più rilassato". Per lui ha speso parole anche Rafael Nadal. "La sua mentalità e la sua costanza sono semplicemente incredibili. E il modo in cui è riuscito a mantenerle per così tanto tempo è davvero straordinario. Adoro l'intensità e la disciplina che mette in campo ogni volta”, ha dichiarato recentemente il campione spagnolo. Nella sua carriera ha dovuto anche affrontare due interventi chirurgici al polso con otto mesi di stop forzato a soli 20 anni. Poi è anche arrivata una squalifica dell’Itia (Agenzia internazionale per l’integrità nel tennis) per aver saltato tre controlli antidoping, ma perché stava curando l’autismo (la squalifica poi è stata ridotta).

I precedenti

C’è solo un precedente tra Sinner e Brooksby e risale al 2021: semifinale del torneo Atp 500 di Washington, ha vinto Jannik con il punteggio di 7-6, 6-1.

Dove e quando vedere la gara in tv

Sinner-Brooksby è il secondo match in programma dopo la gara del femminile singolare tra Kasatkina e Osaka con

inizio alle ore 14. Dunque, è ipotizzabile che la gara di Jannik non inizierà prima delle 15-15.30 (orario italiano). Gli appassionati potranno vedere la gara sui canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTv.