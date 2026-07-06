Wimbledon, Jasmine Paolini avanza ai quarti e torna nelle prime 8 del ranking

Sull'erba di Wimbledon va avanti il cammino di Jasmine Paolini. La tennista azzurra, dopo aver giocato sul campo Centrale sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli, ha battuto agli ottavi di finale la filippina Alexandra Eala, numero 32 del ranking Wta, in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e 23' di gioco. Ai quarti Paolini, numero 17 del ranking, giocherà contro l'ucraina Marta Kostuyk, numero 13 della classifica mondiale.

Da non sottovalutare il successo contro la Eala, che aveva eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek. Con questo risultato Paolini torna nelle prime otto nel ranking Atp.

"Anno duro ma penso di essere sulla strada giusta"

"Tornare a giocare i quarti a Wimbledon è una grande sensazione - commenta Paolini dopo la gara -. Mi sono sentita fortunata di poter giocare sul Centrale e grazie al mio idolo, Roger Federer, di essere qua. Mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita. Per me finora è stato un anno duro.

Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo lavorato con il team che mi ha aiutato tanto - ha detto ancora l'azzurra -. Match dopo match mi sento meglio, penso di essere sulla strada giusta. Ora devo pensare positivo, divertirmi e amare il mio tennis".