Wimbledon, Sinner-Djokovic vale la finale | Sinner vince anche il secondo set

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta.

Sinner vince anche il secondo set

10° game: Sinner al servizio per vincere il secondo set comincia subito bene, lo scambio lo vince il numero uno del mondo, 15-0. Il serbo manda in corridoio il dritto (30-0), poi sbaglia ancora con la palla che finisce in rete, 40-0 e tre set point: una prima di servizio vale il 6-4, stesso punteggio del primo, un’ora e 30 minuti complessivi.

9° game: il serbo gioca un ottimo game al servizio, 40-0. Poi uno splendido pallonetto di Sinner vale il 40-15 ma Djokovic chiude il game, 5-4.

8° game: Sinner al servizio torna implacabile, 40-0 (arrivano due ace consecutivi, l’ottavo e il nono) e anche il decimo a sigillare game e break, 5-3.

7° game: Djokovic inizia il turno di servizio con un doppio fallo, poi un gran risposta di Sinner per lo 0-30. Una progressione straordinaria di Jannik chiusa con un dritto vale il 15-40, ovvero due palle break. La prima viene annullata efficacemente, non la seconda grazie a una palla corta che sorprende nettamente l'avversario, arriva il break per il 4-3.

6° game: Jannik comincia con due errori (0-30), poi recupera da campione salendo 40-30 (arriva pure il settimo ace) e chiude il game a suo favore, 3-3.

5° game: l’italiano ribatte colpo su colpo, respinge gli attacchi di Djokovic e si procura due palle break (15-40). La prima viene annullata con un dritto lungo di Sinner, avviene lo stesso anche per la seconda con una prima palla vincente. Il serbo tiene il turno di battuta, 3-2.

4° game: Jannik va sotto 15-30, poi l’italiano recupera con un ace e una smorzata (40-30) e Djokovic sbaglia con il rovescio, 2-2.

3° game: il serbo mette in campo due ace consecutivi, poi si apre il campo per guadagnare il punto del 40-15 dopo una serie di scambi. Alla fine arriva il 2-1.

2° game: Sinner torna al servizio, sempre molto efficace con ace e prime di servizio. Stavolta è bravo il serbo a recuperare da 30-0 a 30-30, poi Jannik ottiene il 40-30 con la prima e lo schiaffo al volo. Alla fine arriva il punto per l’1-1.

1° game: in battuta ricomincia Djokovic, si lotta punto a punto (30-30), poi il serbo mette una palla imprendibile sulla riga per il 40-30. Con una prima vincente, Nole si porta avanti 1-0.

Sinner vince il primo set

10° game: Sinner al servizio per vincere il primo set, l’azzurro va subito 15-0 con il quarto ace. Una gran risposta di Djokovic vale il 15-15, poi Jannik mette in campo una gran prima esterna (30-15). Serve and volley per il 40-15, arrivano due set point: il primo è annullato da un gran dritto di Djokovic (40-30), poi chiude 6-4 in 40 minuti.

9° game: è il turno di Djokovic, grande recupero di Sinner per il 15-30. Jannik gioca un gran rovescio, 15-40 e due palle break in suo favore: la prima la sbaglia sotto rete, quasi incredibilmente, con uno smash per lui molto facile (30-40) ma poi si rifà alla grande con un tracciante di rovescio. C’è il break, 5-4.

8°game: Sinner non sbaglia un colpo, si scambia di più perché è bravo anche il serbo ad andare sempre nella parte giusta, leggendo bene il gioco ma l’italiano si porta 40-0 e chiude 4-4.

7° game: molto precise e forti (oltre i 200 Km/h) le prime palle di Djokovic che sale 40-15 poi chiude con un altro ace, 4-3.

6° game: solido e implacabile, Sinner si porta 40-0 (arriva anche il terzo ace), poi arriva il punto del 3-3.

5° game: il serbo in battuta, 30-30 da 30-0 e arriva la prima palla break per Sinner dopo un ottimo smash in campo aperto, 30-40. Novak reagisce e non sbaglia, parità. Alla fine chiude con un ace recuperando bene, 3-2.

4° game: bravissimo Jannik anche a scendere sotto rete e proporsi, i colpi sono forti ed efficaci. 40-15, poi arriva l’ace per il 2-2.

3° game: il serbo in battuta, si scambia poco per via dei servizi fin qui molto efficaci. Ancora una volta da 40-15 Djokovic chiude, 2-1.

2° game: adesso è il turno di Sinner, arriva il primo ace con la battuta da sinistra. Il numero uno del mondo va 40-15 e pareggia il punteggio, 1-1.

1° game: al servizio inizia Novak

Djokovic, subito molto efficace. Il serbo si porta 40-15 e chiude il turno di battuta 1-0.

Ore 17.I due protagonisti scenderanno sul Campo Centrale di Wimbledon intorno alle 17.10/15: dopo un breve riscaldamento, il via alla gara.