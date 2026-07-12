Wimbledon, Sinner-Zverev vale il titolo | La gara in diretta

L’ultimo atto sull’erba, il più importante: Jannik Sinner contro Alexander Zverev per decretare chi sarà il vincitore del singolare maschile 2026 di Wimbledon. Una stretta di mano, sorrisi, prima di concentrarsi ed entrare sul campo Centrale del Championships londinese. Il numero uno del mondo insegue la sua seconda vittoria consecutiva di questo Slam, il tedesco la prima in assoluto. Sugli spalti, accompagnati dai figli George e Charlotte, sono presenti la principessa Kate Middleton e il principe William.

La gara in diretta: 1° set

9° game: persa la prima occasione per un sorpasso, Sinner in battuta rimane efficace ma una gran risposta dell’avversario vale il 30-30. Un dritto vincente e l’errore di Sasha valgono il 5-4 per l’italiano.

8° game: il tedesco torna al servizio e trova anche il primo ace della sua gara che vale il 40-15. Bravissimo Sinner, sotto rete, a chiudere con una smorzata (40-30): per la prima volta si va ai vantaggi, 40-40. Doppio fallo di Zverev, ecco la prima palla break a favore di Jannik che stecca con il dritto, ancora parità. Alla fine Sasha vince il game, 4-4.

7° game: Jannik al servizio non è da meno, molto bravo a chiudere il punto con una seconda di servizio e il successivo dritto in campo aperto per il 30-0. Arriva il quarto ace per il 40-0. Il tedesco recupera grazie a due errori di Jannik (40-30), poi però sbagliai il tedesco, 4-3.

6° game: è il turno di battuta di Zverev che continua a essere molto efficace, 40-0 in poco tempo (appena 58 secondi) e poi chiude il game, 3-3.

5° game: con degli angoli strettissimi è bravo il tedesco, Jannik sotto 0-30. Con un ace e un errore di Sasha si porta 30-30, poi arriva una prima vincente con una traiettoria a uscire (40-30). Esce alla grande dal u

4° game: Zverev al servizio inizia 0-15, poi tre punti consecutivi lo portano 40-15. Ritmo sostenuto, bravissimo Sinner a indurre all’errore l’avversario (40-30) ma poi con una staffilata con il dritto ottiene il punto, 2-2.

3° game: Jannik torna in battuta, un lungo scambio viene vinto dall’azzurro che si porta 30-0. Arriva il 40-0, poi arriva un pallonetto perfetto, 2-1.

2° game: è il turno del tedesco che comincia molto bene, anche lui, con il servizio. Zverev si porta 40-0 e con un cross di dritto chiude il game, 1-1

1° game: gara al via, come detto si comincia con l’italiano in battuta che conquista il primo punto grazie all’efficacia della prima di servizio.

A 212 Km/h Sinner mette in campo il primo ace che vale il 30-30. Servizio vincente (40-30), poi arriva l’1-0 per Jannik.

Ore 17.04: Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sarà Sinner, quindi, il primo al servizio.