Le tentazioni "pop rock" di Luigi Strangis

Luigi Strangis ha vinto Amici di Maria De Filippi l'anno scorso ma non si è fermato lì. Ora esce il suo nuovo brano Adamo ed Eva che è un altro passo sul sentiero che attraversa il pop rock fatto di chitarre e melodie. «È una storia di tentazioni - spiega lui che si è trasferito definitivamente a Milano da pochi giorni - di tentazioni alle quali talvolta è anche giusto cedere, sempre nel rispetto della volontà altrui». Luigi Strangis ha 22 anni, arriva da Lamezia Terme, ha i capelli come Bob Dylan in una certa fase della carriera ed è, diciamo così, piuttosto distinto dall'invasione di rapper e trapper stereotipati che da anni occupano la classifica.

«La mia vita di certo è cambiata dopo la vittoria ad Amici, sia dal punto di vista personale che da quello musicale: ho imparato che il mondo della musica italiana è molto più vasto di quello che mi sarei immaginato».

Educatissimo, molto preciso nelle risposte, non ha problemi a rivelare «idoli» che sono abbastanza lontani dalle playlist di solito elencate nella Generazione Z. In ordine sparso: Stevie Ray Vaughan John Mayer, i Coldplay di Parachutes eccetera.

«Sono in continua evoluzione, ascolto tantissima musica, sto ricercando qualcosa che ancora non so definire bene. Di certo, da quando ho incontrato i Room 9 il mio lavoro si è ancora più focalizzato». I Room 9 sono tre produttori italo svizzeri (Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende) che hanno già collaborato con Jake La Furia, Nitro e Sergio Sylvestre. «Grazie al lavoro che sto facendo con loro forse uscirà fuori anche il mio lato più rock», spiega Strangis che l'altra sera ha presentato il disco suonando dal vivo «alla vecchia maniera», ossia in un locale milanese con qualche amplificatore e il pubblico di fianco. Insomma, è sulla rampa di lancio in cerca di un centro di gravità permanente. Sanremo? «Credo che manderò un brano sperando che Amadeus lo ascolti e lo scelga», dice. E l'album nuovo? «Uscirà quando sarà il momento giusto, io me lo devo sentire, non lo pubblico solo perché devo farlo». Parole sagge.