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Terrorismo

Islamista, 21 anni, appena uscito dal carcere minorile: chi è l’uomo ricercato per l’attentato di Berlino. Sarebbe un simpatizzante dello stato islamico

L’identikit fornito dalla polizia di Berlino in merito all’uomo che era sul furgone lanciato sulla folla del Christopher Street Day, il Gay Pride di Berlino

Francesca Galici
Abdul B attentatore Berlino
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Abdul B, alto 1.90, 21 anni, corporatura media, capelli neri, felpa nera e pantaloni bianchi. È questo l’identikit del presunto attentatore di Berlino. Noto alla polizia, sarebbe stato lui a scatenare il panico nella capitale tedesca, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sedici, mentre si è lanciato sulla folla alla guida di un furgone al Christopher Street Day, il Gay Pride di Berlino.

È in fuga ed pericoloso, sostiene la polizia, anche perché armato di coltello con il quale pare abbia ferito anche alcune persone mentre faceva perdere le proprie tracce: per questo le forze dell’ordine chiedono a chiunque dovesse vederlo di non avvicinarsi e di non provare ad avere interazioni con lui ma di segnalare dove è avvenuto l’avvistamento e attendere in sicurezza, se possono, l’arrivo delle forze dell’ordine.

Come riferisce la stampa tedesca, il sospetto sarebbe stato rilasciato dal carcere minorile nel maggio 2026 e i suoi precedenti sono relativi a lesioni personali gravi ed estorsione pluriaggravata, ma non è detto che ci fosse lui alla guida del furgone: infatti da stanotte viene rilanciata l’ipotesi che ci fossero due persone a bordo del mezzo, almeno secondo quanto emerge dalle testimonianze riportate in queste ore.

Non è stato reso noto se si tratti di un immigrato di prima generazione o di un immigrato di seconda generazione, ma è più probabile la seconda ipotesi dal momento che, sempre secondo i media tedeschi, Abdul avrebbe la famiglia in Germania. Se era già noto nella scena islamista di Berlino, potrebbe essere un soggetto radicalizzato e tenuto sotto controllo, anche se questi dettagli non sono ancora stati forniti. Secondo le informazioni della Bild, l’uomo sarebbe un simpatizzante dello Stato Islamico.

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