Forte esplosione a Monaco: "Probabilmente un attentato". Nel mirino l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia

Tre persone, tutte di origine ucraina e appartenenti alla stessa famiglia, sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale di Monaco, che le autorità hanno definito un "attacco deliberato". L'uomo sospettato di aver piazzato la bomba è ancora in fuga.

Secondo Monaco-Matin, nel mirino ci sarebbe stato l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, anche se le autorità monegasche non confermano.

L'esplosione è stata "molto probabilmente un attentato", ha dichiarato all'Afp il ministro di Stato Christophe Mirmand. La deflagrazione si è verificata intorno alle 21 ora locale in un edificio situato lungo una strada che costeggia il confine con la Francia. Il procuratore Stéphane Thibault ha affermato che un sospettato avrebbe lasciato una borsa o un pacco nell'atrio dell'edificio prima di allontanarsi. Un video catturato dalle telecamere di sorveglianza mostra un uomo con un pantalone beige, una giacca nera e un cappello dello stesso colore calato sul volto mentre corre via dall'edificio.

Secondo Mirmand, una coppia di circa 50-60 anni è rimasta ferita in modo gravissimo ed è in pericolo di vita, mentre un ragazzo di 13 anni, molto probabilmente imparentato con la coppia, ha riportato ferite meno gravi.

L'ordigno esplosivo conteneva apparentemente bulloni e pallettoni da caccia, ha precisato Mirmand, aggiungendo che la polizia ha avviato un'indagine sull'accaduto. "È la prima volta nella storia, per quanto ne so, che un atto di questo tipo si verifica nel Principato", ha dichiarato il ministro.