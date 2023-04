Tortona, Durini e zona Brera isole pedonali per il Salone

Stop alle auto in via Tortona, Durini e zona Brera. Per la Design Week da lunedì a domenica il Comune conferma il divieto in Tortona e sperimenta due nuove isole pedonali nelle aree più ricche di eventi. Via Durini cambierà look con arredi di design (offerti dall'associazione Milano Durini Design) che rimarranno anche dopo la manifestazione. E andrà avanti anche la pedonalizzazione, che gradualmente diventerà definitiva. Per zona Brera lo stop riguarda via Palermo, largo Treves (dove in attesa della demolizione e ricostruzione anche la torre di ex proprietà del Comune sarà aperta per un evento del Fuorisalone) e via Solferino, nel tratto tra Treves e via Pontaccio. Pe ridurre il traffico il Comune ha chiesto a tutti gli operatori della Design Week di promuovere spostamenti con i trasporti pubblici, in bici o con i mezzi in sharing.

Il sindaco Beppe Sala ha firmato ieri l'ordinanza che vieta dalle ore 14 di domenica alle 5 di lunedì 24 aprile il commercio itinerante su area pubblica nei distretti del Fuorisalone (Brera, 5Vie, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia, e Tortona) e la somministrazione - anche gratis - di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta, vale dalle 19.30 alle 5 del giorno successivo. Per far fronte alla domanda (esponeziale) sono stati autorizzati per tutta la settimana i turni liberi per i tassisti. Una misura che, auspica il vicepresidente di Taxiblu 02.4040, «sarà replicata anche in occasione di altri grandi eventi».

Trenord promuove tariffe speciali per i giorni del Salone del Mobile che prenderà il via alla Fiera di Rho da martedì a domenica. La stazione ferroviaria è a pochi passi dai padiglioni. Due le tariffe disponibili: il biglietto andata e ritorno a 4,40 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale Trenord day Pass da 13 euro che si può utilizzare per andata e ritorno da tutta la Lombardia (e per raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni in città). Con il «Day Pass» i ragazzi fino a 13 anni possono viaggiare gratis con l'adulto titolare del biglietto.

Sono oltre 130 le mostre e installazioni sparse, almeno 1.200 le inziative collegate al Fuorisalone da martedì a domenica. Il più tradizionale degli eventi, quello organizzato dal magaine «Interni» di Mondadori, quest'anno si fa in sei: 40 installazione dislocate tra l'Università Statale, l'«Eni Space» all'Orto Botanico di Brera, l'«Audi House of progress» presso Portrait in corso Venezia, Eataly Smeraldo, via De Castilla 23 e Torre Velasca.

Di tutto e di più. Agli ex Magazzini Raccordati di via Sammartini che si stanno trasformando in «Dropcity, centro di architettura e design» sono previste quindici mostre su uno spazio di diecimila metri quadrati. Una mostra fotografica all'aperto promossa da MonteNapoleone District nel Quadrilatero. Il titolo è «With the Memphis Blues Again», come la celebre canzone di Bob Dylan. É un tributo al gruppo Memphis, collettivo italiano di designer e architetti che negli anni Ottanta si ispirò a questo brano per rivoluzionare il mondo del design. In venti scatti le creazioni di Aldo Cibic, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi e altri.