Treni sospesi, il sindaco di Baveno: "Subito tavolo per evitare i disagi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sindaco di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Alessandro Monti, ha scritto una lettera indirizzata al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e ai vertici di Rete ferroviaria italiana per chiedere di istituire al più presto un tavolo tecnico permanente in merito ai lavori sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano, che ne prevedono la chiusura temporanea nei mesi estivi, come già accaduto la scorsa estate.

«Avendo appreso dagli organi d'informazione locali in questi giorni che la tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano sarà completamente chiusa al traffico ferroviario dall'8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione in merito alla chiusura totale della tratta ferroviaria». «Ancora una volta non siamo informati direttamente - ha sottolineato Monti». Quindi: «Non si tratta di un tavolo per opporsi ai necessari investimenti - ha concluso il primo cittadino del comune che si affaccia sul lago Maggiore - ma un luogo dove coordinarsi, conoscere, approfondire e nel caso fare proposte su come ridurre al minimo i disagi, sia per i turisti che per i pendolari».

Monti ha ricordato il precedente: «Lo scorso giugno avevo scritto per richiedere a RFI un coinvolgimento e un confronto con gli enti locali e le categorie economiche e sociali del territorio.

Ancora ciò non è colpevolmente avvenuto e nemmeno sappiamo, come Sindaci, se le date annunciate dagli organi d'informazione siano ufficiali o meno. Rimarchiamo che, ancora una volta, non siamo informati direttamente e che tali decisioni, hanno ripercussioni economiche e sociali sui nostri territori».