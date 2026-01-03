Trovata morta Victoria, figlia di Tommy Lee Jones

Giallo nel mondo di Hollywood. Victoria Jones, figlia dell'attore, e premio Oscar, Tommy Lee Jones, è stata trovata morta, nella notte di Capodanno, in un hotel di lusso a San Francisco, California. La notizia, inizialmente è stata diffusa dal sito Tmz, e ha poi trovato una veloce conferma nei comunicati ufficiali delle autorità locali.

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha spiegato che i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont San Francisco per un'emergenza medica. All'arrivo dei paramedici, l'attrice 34enne è stata immediatamente dichiarata morta. La scena è stata affidata, subito dopo, alla polizia e all'Ufficio del medico legale per accertamenti. Al momento la causa della morte non è stata resa nota, anche se è trapelato che non sono state trovate evidenti tracce di violenza. Indiscrezioni pubblicate dal Daily Mail hanno però evidenziato che Victoria Jones avrebbe avuto recenti problemi giudiziari, nella contea di Napa, dovuti al possesso di sostanze stupefacenti, un dettaglio che il coroner starebbe valutando nel quadro delle indagini tossicologiche ancora in corso.

La Jones, figlia di Tommy e della sua prima moglie, Kimberlea Cloughley, aveva portato avanti una carriera Hollywoodiana nella scia del padre, senza essere mai riuscita a brillare di luce propria. Il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 2002 con Men in Black II, quando era ancora giovanissima. Successivamente, nel 2005, è apparsa ne Le tre sepolture, film diretto e interpretato da Tommy Lee Jones. In questa pellicola dura e pensosa, ha interpretato il ruolo di una giovane ragazza immigrata. Altra collaborazione col padre per il western a sfondo femminista The Homesman del 2014.

Poi c'erano state una manciata di apparizioni in serie televisive. Negli anni successivi Victoria aveva scelto una vita decisamente più riservata, lontana dai riflettori, apparendo solo in rarissime occasioni al fianco del padre a eventi importanti e première.