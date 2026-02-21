Un’allieva al serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la diciannovesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 19 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 22 febbraio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. Il serale è sempre più vicino e adesso per gli allievi è arrivato il momento di dimostrare di meritare l’accesso a questa nuova fase del programma. In attesa di vedere la diciannovesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Anche in questa puntata, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Lorenzo (allievo di Lorella Cuccarini). Seguono Angie, Riccardo, Valentina e Gard. In fondo alla classifica troviamo, invece, Elena (allieva di Anna Pettinelli). Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Nicola (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Simone e Antonio. Infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Giulia, allieva di Veronica Peparini.

Dalle scorse puntate, l’ultimo classificato della gara non viene più mandato in sfida, ma non potrà comunque essere proposto come candidato per l’accesso al Serale. Secondo le anticipazioni, sarà soltanto una l’allieva ad accedere direttamente alla fase finale del programma: Angie. Per il momento, invece, il ballerino Simona ha ricevuto un no del maestro Emanuel Lo.

Ospite d’eccezione della diciannovesima puntata del pomeridiano, l’ex allievo di Amici, Briga.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, Fiorella Mannoia (per il canto), Eleonora Abbagnato per il ballo. Questa settimana a giudicare le gare saranno anche dei “giudici popolari”, nonché i signori del pubblico scelti dai professori.