Amici 2023: chi sono i favoriti per la vittoria e i nostri pronostici

Ormai ci siamo; dopo nove mesi di sfide, prove, conferme ed eliminazioni, questa sera, 14 maggio, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 la finale della 22esima edizione del talent più longevo d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Cresce l’attesa e la tensione per scoprire chi alzerà al cielo la coppa del vincitore e, proprio in queste ore, i seguaci più appassionati al programma si staranno chiedendo: Chi vincerà Amici?

I finalisti

Saranno in 4 gli allievi che si contenderanno il titolo del vincitore del talent più amato della tv italiana, i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Isobel e Mattia.

Angelina

Angelina Mango, classe 2001, è nata a Maratea ed è la seconda figlia di Laura Valente (voce dei Matia Bazar) e del cantante Mango, scomparso nel 2014. L’allieva è entrata in corsa all’interno della scuola (nel mese di novembre) grazie ad una sfida voluta dalle insegnanti Lorella Cuccarini ed Arisa; tuttavia, Angelina ha scelto di continuare il suo percorso insieme a Lorella che l’ha supportata portandola sino alla finale di questa sera. Il talento della cantante è subito emerso all’interno della scuola e, sin dai primi giorni dal suo ingresso, ha ottenuto il consenso di tutti, dai giudici presentatisi durante il pomeridiano, ai prof – compresi quelli di altri allievi –alla giuria del serale, sino al pubblico a casa.

Wax

Un po' più altalenante, invece, è stato il percorso di Matteo Lucido, in arte Wax. Il cantante, nato nel 2002 a Milano, è entrato a far parte della scuola sin dal giorno della formazione della classe di Amici, nel lontano settembre. Al centro di molte polemiche per il suo carattere irruento, è stato sempre supportato a gran voce dalla sua insegnate Arisa che l’ha spesso difeso e “protetto”. Inoltre, è stato anche protagonista del “Capodanno-Gate”, un episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico a casa e dopo il quale Wax sembra avere cambiato atteggiamento, mostrando maggiore dedizione al canto. Nonostante l’insegnante Rudy Zerbi abbia messo spesso in discussione il suo talento, Wax è riuscito ad arrivare alla finale.

Isobel

Un talento innato quello della giovanissima ballerina di origine australiana classe 2003 che, anche se entrata in corsa esattamente come Angelina nel mese di novembre, ha conquistato sin dal primo giorno tutti. Allieva della maestra Celentano, già dalla puntata successiva al suo ingresso nella scuola si è classificata prima nella gara di ballo. Un percorso esemplare che l’ha vista collezionare una serie di vittorie e soddisfazioni, ottenendo anche una partecipazione a un concept video, trasmesso poi dai canali di World Of Dance.

Mattia

Un percorso molto particolare quello del ballerino Mattia Zenzola. Il latinista originario di Bari e anche lui giovanissimo – classe 2004 – stava per approdare al serale di Amici nella scorsa edizione quando un brutto infortunio ha bruscamente interrotto il suo sogno. Tuttavia, il suo maestro Raimondo Todaro aveva promesso all’allievo che avrebbe fatto parte della classe della 22esima edizione del talent. Così è stato; infatti, Mattia ha fatto il suo ingresso nella scuola nel mese di settembre. Dopo un inizio che lo ha visto spesso in difficoltà, anche con il suo maestro con cui non sembrava trovare un punto di incontro, l’allievo si è rimesso in carreggiata nel corso del serale e così, è arrivato dritto alla finale.

Chi vincerà il talent?

Sembrerebbero esserci pochi dubbi su chi alzerà la coppa in questa 22esima edizione di Amici; tutto farebbe pensare alla cantante Angelina e se così fosse, non susciterebbe scalpore alcuno. Quest’anno il livello della scuola è davvero molto alto, ma la figlia d’arte, Angelina Mango ha dimostrato immediatamente di essere ad un livello successivo rispetto ai compagni d’avventura. Non parrebbe essere un caso, infatti, la precedente collaborazione con uno dei cantanti più affermati nel panorama musicale italiano e non solo, Tiziano Ferro, per il brano Walkman. Anche se il vincitore del talent non lo si scoprirà sino alla puntata di questa sera (dal momento che andrà in onda in diretta), anche i bookmakers sembrerebbero avvalorare la nostra ipotesi. Basterebbe, infatti, consultare due dei principali siti di operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia (Eurobet e Sisal) per notare la differenza di quote tra Angelina e gli altri finalisti.

Questa sera non sarà proclamato un solo vincitore, ma ben due; uno sarà il vincitore assoluto del talent e l’altro, invece, sarà il vincitore di categoria. Se come ipotizzato a trionfare sarà la cantante Angelina, verrà assegnato il premio per la categoria ad uno dei ballerini. Ecco che qui potrebbe celarsi una grande sorpresa: Isobel parrebbe essere la favorita (come lo è stato fino ad ora anche da parte della giuria); tuttavia, Mattia potrebbe avere la meglio dal momento che è molto amato dal pubblico a casa che peraltro lo conosce da ben due anni.

Come votare

Grandi novità per la finale di questa sera; se fino a questo momento a scegliere chi avrebbe dovuto abbandonare la scuola più famosa d’Italia è stato il trio dei giudici composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, nella puntata di questa sera, il potere assoluto spetterà al pubblico. Saranno proprio i telespettatori attraverso il televoto a decidere chi vincerà Amici.

Ecco come esprimere la propria preferenza:

Tramite smartphone. Sarà possibile effettuare il televoto da mobile tramite SMS al numero 477.000.1. Sarà necessario indicare il nome/codice del concorrente. I costi del messaggio variano a seconda dell’operatore. Sono previsti un massimo di 5 voti a utenza per sfida.

Dal sito web www.wittytv.it, dall'app Mediaset Infinity, dall'app Wittytv, dalle Smart TV abilitate: anche in questo caso, sono previsti un massimo di 5 voti ad account per sfida. Per votare basterà cliccare sull’icona del concorrente attraverso www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV. Per quanto riguarda www.wittytv.it, App Mediaset Infinity e App Wittytv bisognerà avere un account.

Valore del montepremi e gli altri riconoscimenti della serata

A consegnare la coppa nella serata di questa sera sarà il vincitore dello scorso anno, il cantante Luigi Strangis. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio dal valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Per il vincitore di categoria, invece, il montepremi ammonta ad una cifra pari a 50 mila euro. Nel corso della serata, sarà anche assegnato da una giuria tecnica il premio TIM dal valore di 30 mila euro e il Tim premio della critica decretato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane pari a 50 mila euro. E ancora, il premio Radio stabilito da otto importanti network radiofonici: (Radio Italia, RDS, RTL 102.5, Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss); il premio Oreo - anche questa assegnato da una giuria tecnica - con valore pari a 20 mila euro e, infine, il premio Marlù con valore 7 mila euro; quest’ultimo, però, andrà a ciascun finalista.

Insomma, si prospetta davvero una serata ricca di emozioni e, a quanto pare, non mancheranno riconoscimenti per nessuno. Adesso non ci resta altro che attendere la finale di questa sera e che vinca il migliore.