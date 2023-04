Amici 2023, le pagelle: sorprende Wax voto 8, male Aaron voto 4.5

È andata in onda ieri sera, sabato 22 aprile, la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. A dovere abbondare la scuola è stato il ballerino classico del team Zerbi-Celentano, Ramon Agnelli a cui è stato offerto un prestigioso contratto di lavoro alla Complexions Contemporary Ballet di New York. Gli allievi rimasti all’interno del talent sono in 7 e ormai il cerchio si stringe sempre di più. Nella serata di ieri, come tutte le settimane, i giovani talenti si sono esibiti con performance di ballo e di canto davanti alla giuria e ai loro professori. Questi ultimi sono stati ancora una volta protagonisti del guanto di sfida che li ha visti “scontrarsi”. A giudicare tutte le esibizioni degli allievi la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della sesta serata.

Concorrenti

Wax – voto 8

Riflettori accesi su Wax nel corso della prima manche (e non solo). Ci regala una versione intima e delicata di Non voglio mica la luna, ma soprattutto inedita. Infatti, siamo abituati a vedere sempre un Wax più “aggressivo”; questa volta, invece, ha lasciato emergere la sua sensibilità che è arrivata al culmine nel brano successivo, Ti regalerò una rosa. Seduto su una sedia, racconta una storia al pubblico in studio e a casa che è riuscito inevitabilmente ad emozionare. Ha reso credibile un testo molto profondo con un argomento molto forte per un giovane della sua età. Questa versione di Wax ci piace. Con il brano di Celentano stupisce e non può che portare il punto alla squadra, ma ciò che colpisce quando canta è la sicurezza con cui lo fa quasi a dire: “Io sono Wax e questo è il mio spettacolo”; d’altronde, lo conferma ogni qualvolta sale sul palco e inizia i suoi pezzi con: “Sa-sa prova microfono al mio concerto”. Animale da palcoscenico.

Aaron – voto 4.5

Lo vediamo direttamente al ballottaggio contro Ramon in Could You Be Loved di Bob Marley; non convince nella prima strofa, salvo poi riprendersi nel ritornello con cui induce i giudici a salvarlo dallo scontro finale. La canzone Be the One di Dua lipa è riuscita a fare emergere il suo bel vibrato risultando però poco a fuoco. Tuttavia, l’impressione è che Aaron possa dare ancora di più per fare quel salto in avanti che gli consentirebbe di esplodere definitivamente. Un grande potenziale, ma non basta.

Angelina - voto 8.5

Con un brano di Prince del 1986, Kiss, senza timore si prende la scena e dimostra che lei quel posto all’interno della scuola lo merita davvero. Sembra esserci nata sul quel palco e, con disinvoltura e naturalezza, si esibisce come se fosse da sola in casa e non davanti a milioni di telespettatori; gli stessi che Michele Bravi immagina sgomitare per assistere ai suoi concerti. In Lunedì di Salmo ci racconta un pezzo della sua vita e della sua storia e arriva come un pugno allo stomaco. Il nuovo inedito di Angelina, Ci pensiamo domani, conferma ancora una volta quanto la cantante fuori abbia un mondo ad aspettarla. È fresca, forte e soprattutto è un animale da palcoscenico, quando canta – indipendentemente da ciò che vi è attorno – ti fermi a goderti la sua performance. Un futuro assicurato.

Cricca – voto 5

In Fai Rumore di Diodato l’emozione gli gioca brutti scherzi e così inizia il brano con un po' di indecisione. Tuttavia, si riprende nel ritornello e finalmente lascia andare quella stessa emozione che all’inizio del pezzo gli aveva teso una trappola. Il talento di Cricca esplode quando prende quelle note alte con una precisione che non è cosa da tutti. Nell’interpretazione di Una come te torna la leggerezza e la spontaneità con cui lo abbiamo conosciuto anche se i giudici non lo premiano. Cricca presenta per la prima volta al serale il suo inedito Australia; un pezzo che ha avuto sin dall’inizio una vita difficile. Non si può dire che sia un brutto brano; però al primo ascolto manca qualcosa che possa farti pensare che Australia spaccherà fuori. Ha decisamente pezzi più forti. Deve fare di più.

Isobel – voto 10

Apre la serata con uno stile nuovo e alquanto difficile, il tip tap; Isobel riesce a dimostrare sempre la sua versatilità e in ogni esibizione emerge il costante impegno che mette in tutto ciò che fa. La velocità con cui muove i suoi piedi ipnotizza esattamente come lei ogni volta che si esibisce. Forse tecnicamente anche più precisa di Maddalena nel guanto di sfida sulle note di Earned It, tuttavia non riesce a prendere il punto dal momento che quest’ultima è imbattibile in termini di sensualità. Protagonista di un momento davvero molto toccante della serata. Isobel ha saputo esternare al meglio le sue emozioni. Delicata, dolce e profonda; in ogni singolo passo sembrava raccontasse la storia della sua vita e l’amore per la sua famiglia. Forse la perfezione esiste.

Mattia - voto 7.5

Potente, energico e carismatico è evidente quanto Mattia stia iniziando a credere maggiormente in sé stesso. Nella prima prova che l’ha visto esibirsi, ha ballato un jive – questa volta senza Benedetta – risultando fresco e allo stesso tempo magnetico. Al contrario di quanto dica la maestra Celentano, infatti, tutto si può dire di Mattia ma non che sia “mosciarello” e lo dimostra ogni volta che gira su sé stesso in maniera rapida e precisa tanto da farlo risultare semplice esattamente come in Candyman e in Taki Taki anche se non riesce a portare il punto a casa. Al ballottaggio balla Tutti Frutti, ma non basta e finisce allo scontro finale in cui è il primo a salvarsi. Coinvolgente e dinamico.

Maddalena – voto 4.5

Poco convincente nel Sirtaki; sicuramente non è stata una delle migliori esibizioni di Maddalena che sta facendo un grande percorso al serale di Amici. Sia la maestra Celentano che Cristiano Malgioglio paragonano la performance alla taranta pugliese e, purtroppo, è la stessa sensazione che si è avuta guardandola da casa. Si prende una grande rivincita nel guanto di sfida contro Isobel, ma soltanto perchè il tema era quello della sensualità. Sappiamo quanto Maddalena venga sempre messa a confronto con la ballerina australiana, soprattutto dalla maestra Alessandra Celentano che cerca di mettere in luce la sua allieva. Tuttavia, nella sfida contro Isobel, per quanto meno precisa di quest'ultima, ne esce bene dimostrando di sapere essere giusta e sensuale allo stesso tempo, senza essere volgare. Ha fatto di meglio.

Ramon – voto 7.5

Ramon è un fuori classe nel suo e si sa. È un allievo che sicuramente farà strada e con la prima coreografia che l’ha visto esibirsi l’ha ampiamente dimostrato. Ramon, però, quando esce dalla sua comfort zone pecca nel riuscire ad esternare le emozioni e questo lo sa bene tanto da averlo ribadito più volte in queste settimane. Non sorprende al ballottaggio provvisorio e così va dritto al duello finale. Il suo talento è indiscusso, infatti, prima di lasciare la scuola gli viene offerto un contratto di sei mesi con la Complexions Contemporary Ballet di New York. “Grazie mille davvero, grazie di tutto... Siete stati veramente una famiglia. Vi voglio tanto bene, il gioco va avanti e quindi non vi dovete spaventare, anzi dovete essere felici di essere qua e continuare a fare quello che amiamo che tanto fuori continuiamo a fare quello che amiamo” dice prima di abbandonare i compagni, mostrando ulteriormente la bella persona che è. Ne risentiremo sicuramente parlare.

Professori

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi – voto 5

“Grossolano sei tu”, tuona la maestra Celentano contro Emanuel Lo. La maestra ieri sera è stata al centro dell’attenzione per le numerose polemiche di cui è stata protagonista durante la puntata dimostrando di essere sempre in prima linea quando si tratta di preservare i suoi allievi anche eccessivamente. Rudy Zerbi meno presente del solito a causa delle dinamiche della serata. Divertenti nel guanto di sfida tra i prof, ma al peggio non c'è mai fine: infatti, la maestra Celentano perde uno dei suoi beniamini.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 7.5

Emanuel Lo non si nasconde dietro un dito e questo lo abbiamo compreso nel corso dell’anno. Nemmeno ieri sera ha scelto di stare in silenzio e non le ha mandate a dire alla maestra. Anche la scelta di lanciare il guanto di sfida tra Maddalena e Isobel pare essere azzeccata dal momento che la sua allieva ha portato il punto a casa. Lorella come sempre a fuoco. I due riescono a preservare per intero la squadra e sono gli unici ad essere rimasti con tre allievi.

Arisa e Raimondo Todaro - voto 7.5

Strano ma vero; i due sono i primi ad avere il boccino e decidono di andare contro Zerbi e Celentano. I Tod-Arisa sono rimasti con soli due allievi e nonostante questo, riescono a difendersi davvero molto bene e portano a casa la serata senza perdere nemmeno un allievo. Todaro è stato più protagonista del solito e Arisa ha semplicemente spaccato in I Wanna Dance with Somebody.

Giuria

Cristiano Malgioglio – voto 8

Si riconferma tra i migliori della serata e fa valere la sua idea in uno “scontro” con la maestra Celentano riguardo l’esibizione di Ramon che secondo il giudice non è stata abbastanza sconvolgente. Alle fine taglia corto e conclude dicendo: “Ma questa mi stordisce”. Perde la pazienza per difendere Maddalena nel guanto di sfida contro Isobel discutendo ancora una volta con la maestra. La simpatia di Cristiano Malgioglio è davvero un toccasana per il programma.

Michele Bravi – voto 8

Apre la puntata (dinanzi alla padrona di casa che lo guarda orgogliosa) spiazzando pubblico e allievi con un’esibizione sulle note di Elton John che dimostra quanto questo ragazzo sia un talento fuori discussione di cui, purtroppo, forse spesso ci dimentichiamo. Come sempre con dolcezza ed umiltà appare centrato e preciso nei giudizi.

Giuseppe Giofrè – voto 8

Che dire... giudice e performer straordinario. Con Giulia Pauselli ci regala un passo a due che rimarrà tra i momenti più iconici di questa edizione del talent. Anche lui sta dimostrando puntata dopo puntata di meritarsi l’opportunità che Maria gli ha concesso.

Sembra ormai quasi scontato ribadire ogni settimana quanto il talent riesca sempre a garantirsi un successo strepitoso, aggiudicandosi la prima serata del sabato. Una conferma dunque, che ha visto registrare alla sesta puntata di Amici il 26.5 % di share.