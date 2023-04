Amici 2023, le pagelle: Mattia potente voto 8.5, in calo Maddalena voto 5

Ieri sera, sabato 29 aprile, è andata in onda la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. A sole due settimane dalla finale, a dover lasciare la scuola è stato l’allievo di Lorella Cuccarini, Giovanni Cricca, meglio conosciuto come Cricca che sin dai primissimi giorni di settembre ha fatto parte del talent. A contendersi l’accesso alla finale saranno quindi in 6, e per i giudici risulta sempre più difficile scegliere chi eliminare dalla gara. Grandi esibizioni nella serata di ieri da parte dei giovani talenti che, come tutte le settimane, si sono esibiti dinanzi ai loro professori e alla giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della settima serata.

Concorrenti

Wax – voto 7

La prima esibizione lo vede interpretare Una direzione giusta di Neffa/ Thasup con una versione nuova in cui non è mancata la personale scrittura delle barre, con le quali ha raccontato un pezzo della sua vita aggiungendo un tassello a ciò che ha lasciato trasparire fino ad ora del suo vissuto. Le stesse barre che tornano a colpire nel pezzo Quelli che benpensano, in cui Wax - senza timore alcuno - esprime il suo pensiero; naturalmente, però, l’allievo dovrebbe fare tesoro delle parole di Cristiano Malgioglio. Ancora, brano di Eduardo De Crescenzo, non è sicuramente il pezzo adatto a lui e infatti, risulta impreciso vocalmente, ma non importa; Wax è riuscito a raccontare una storia di un amore struggente che parola per parola ti fermi inevitabilmente ad ascoltare. Porta sul palco del serale il suo nuovo inedito Anni 70 ed è subito estate; un pezzo che ha decisamente tutte le carte in regole per diventare un nuovo tormentone. Schietto e a fuoco.

Aaron – voto 5

Lo ascoltiamo per la prima volta nel corso della serata con un pezzo del 1969 del grande Elvis, Suspicious Mind; non si può di certo dire che non sia stata una bella esibizione, tuttavia, non riesce a “graffiare” quanto dovrebbe. Sicuramente meglio in When a Man Loves a Woman che risulta essere un pezzo pienamente nelle sue corde, ma non basta per sovrastare la meravigliosa performance di Mattia. Nel pezzo di Tiziano Ferro, Imbranato, emerge senza dubbio la bella voce di Aaron, però, manca l’emozione che spesso nasconde dietro la sua “armatura da vichingo”. Il nuovo inedito Visione led è piacevole, ma qualcosa non convince e continua ad aleggiare “l’ombra” di una delle sue fonti di ispirazione, Irama. Manca ancora qualcosa.

Angelina - voto 9

Con Stay di Rihanna ci trasporta in un mondo in cui a regnare è l’emozione; poi con un acuto raggiunge l’apice della perfezione dimostrando non solo le sue grandi doti vocali, ma anche l’impegno costante che mette in ciò che fa. Ancora di Eduardo De Crescenzo è senza ombra di dubbio la sua migliore esibizione della serata che non l’ha vista risparmiarsi in nulla. È un piacere ascoltare nuovamente il suo inedito Ci pensiamo domani che - esattamente come Anni 70 di Wax - ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva da canticchiare sotto l’ombrellone dal momento che già al secondo ritornello inizi ad intonarla. È nata una stella.

Maddalena – voto 5

Apre la serata nel guanto di sfida contro Isobel, ormai le due sono spesso messe una contro l’altra, e questa settimana la difficoltà ulteriore era la recitazione. Tuttavia, e non solo per via della recitazione, Maddalena è risultata imprecisa e poco convincente rispetto a quanto ci ha abituati fino ad ora. Decisamente meglio al ballottaggio nella coreografia Vesuvio, ma non basta. Torna a fare un passo indietro nell'esibizione sulle note di Breathe contro Mattia. Purtroppo nelle ultime due puntate, Maddalena sembra aver perso il focus rispetto a quanto dimostrato fin qui; forse anche lei è stanca delle polemiche di cui è sempre – suo malgrado – protagonista. Un leggero segnale di ripresa nel passo a due con Sebastian. Può fare di più.

Isobel – voto 10

Doti, interpretazione, musicalità e magia; queste e molte altre – tutte con accezione positiva - sono le parole con cui si può delineare il talento di Isobel. Nella settima puntata del serale ha dato prova, ancor una volta, di quanto sia nata per ballare e non solo. Infatti, dopo averla già sentita cantare, l’abbiamo vista nel guanto di sfida alle prese con la recitazione in cui ha dimostrato di poter sperimentare anche altro. Nella coreografia ispirata al mondo di Bollywood, riconferma il suo carisma e la sua preparazione; tuttavia, dall’altra parte ha un’Angelina che con Stay di Rihanna risulta davvero imbattibile. In All by Myself torna a trionfare e, d’altronde, non poteva essere altrimenti dal momento che ha fatto prevalere l’emozione su tutto, lasciandosi trasportare totalmente dalla musica. Incanta nella coreografia al ballottaggio, ma purtroppo le costa un infortunio al braccio sinistro. La regina indiscussa.

Cricca – voto 6

Si cimenta in una sfida difficile interpretando uno dei pezzi più belli della musica italiana, Grande, grande, grande di Mina e, al contrario di quanto detto dal giudice Cristiano Malgioglio che sostiene di averlo distrutto, Cricca porta a casa una buona esibizione. Al primo ballottaggio lo sentiamo in una meravigliosa ballad di Elthon John, Sorry Seem To Be The Hardest Word e sicuramente questo è il mondo di Cricca; intimo e delicato che colpisce dritto ed emoziona. L’esibizione di Australia ha già il sapore della nostalgia e “dell’addio” al talent e, infatti, poco dopo è lui a dovere lasciare il programma tra le lacrime e il dispiacere dei compagni. Deve credere di più in sé stesso e le soddisfazioni arriveranno.

Mattia - voto 8.5

Torna a ballare insieme a Benedetta con un paso doble che stupisce tutti e gli fa ottenere una standing ovation più che meritata. In coppia Mattia è davvero molto forte, ma non si può negare che anche nelle esibizioni in cui è da solo - come in Survivor - riesce a catapultarti a 360 gradi nel suo mondo. Quando lo guardi emerge la voglia che ha di divorare il palco e così, inevitabilmente, vince lo scontro contro Maddalena guadagnandosi la sua seconda standing ovation. “Mattia era il fuoco” queste le parole del giudice Giuseppe Giofrè per descrivere la performance del ballerino; come dargli torto? Imponente ed abbagliante.

Professori

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi – voto 5

Ormai sappiamo quanto la maestra Celentano non si faccia tanti scrupoli nel dire quello che pensa e fin qui tutto corretto. Il problema sorge quando nell’esprimere la sua opinione rischia di offendere dei ragazzi che stanno cercando di coronare il proprio sogno. Rudy, invece, sempre meno polemico. Divertente il momento guanto di sfida tra i prof in cui i Zerbi-Cele sono stati alle prese con Mercoledì della famiglia Addams.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 6.5

Ancora una volta magnetici nel guanto di sfida all’insegna della sensualità; i Cucca-Lo insieme bucano lo schermo e ormai questa è cosa nota. Emanuel non smette di cogliere occasione per dire la sua e “punzecchiare” la maestra Celentano per fare valere il suo pensiero su Maddalena. Purtroppo, a fine serata tornano a casa con un allievo in meno in squadra.

Arisa e Raimondo Todaro - voto 5.5

I due sono degli artisti indiscussi e questo è fuori da ogni dubbio, basti vedere la bella esibizione nel guanto di sfida tra i prof con l’idilliaca voce di Arisa in Emozioni di Lucio Battisti e il talento di Raimondo. Tuttavia, quando indossano i panni da professori manca qualcosa; Arisa è stata protagonista in più di un’occasione nel tentativo di difendere il suo allievo Wax dalle polemiche, con la padrona di casa che cercava di farle capire che le critiche - anche quelle non costruttive - fanno parte dei rischi del mestiere. Todaro, invece, poco coinvolto se non nell’incitare il ballerino Mattia.

Giuria

Cristiano Malgioglio – voto 7

Iconica la sfilata con il ciuffo che reggeva una pila di libri per non farli cadere che – vincendo la sfida contro gli altri due giudici - gli consente di scegliere la busta contenente il nome della squadra per dare inizio alla partita. Malgioglio è ancora una volta al centro della querelle in difesa di Maddalena che lo porta inevitabilmente a scagliarsi contro la maestra Celentano. La "soubrette" Cristiano Malgioglio - come lui stesso ama definirsi - è sicuramente il cuore del trio dei giurati che quest'anno funziona davvero molto bene a differenza di quanto in molti avessero pensato inizialmente.

Michele Bravi – voto 7.5

“Quello serio”, così lo definisce Cristiano Malgioglio nel cercare di descrivere la giuria; Michele Bravi risulta essere sempre gentile e mai inopportuno nei commenti costruttivi che rivolge ai ragazzi. Anche in uno dei momenti più divertenti della serata riesce a mostrare il suo talento nell’interpretare, accompagnato dal piano, Danzando di Cristiano Malgioglio in una versione triste del tutto inedita.

Giuseppe Giofrè – voto 6

Poco protagonista nella serata di ieri, non ha stuzzicato come al suo solito Malgioglio; infatti, si è limitato semplicemente a dire la sua riguardo le esibizioni degli allievi, tirandosi fuori da qualsiasi diatriba. Ad ogni modo, Giofrè sta dimostrando di trovarsi nel posto giusto.

Ancora una volta trionfo per la prima serata del sabato di Canale 5 che ha visto registrare il 27,19 % di share. D'altronde, non potrebbe essere altrimenti dal momento che Amici riesce sempre a regalare una dose di spensieratezza e spettacolo.