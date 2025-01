Il malore, poi si accascia a terra. Paura per Anna Falchi in diretta tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuti attimi di paura nel corso della diretta televisiva de "I Fatti Vostri", trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Uno: durante la mattinata di oggi, martedì 21 gennaio, Anna Falchi ha avuto infatti un improvviso mancamento, accasciandosi a terra e facendo preoccupare tutti i presenti in studio e i telespettatori sintonizzati sullo storico programma ideato da Michele Guardì.

L'episodio si è verificato durante i saluti conclusivi, quando la conduttrice ha preso la parola per salutare il pubblico a casa. "Pronti, quasi tutti schierati per darvi l'appuntamento a domani mattina, Come sempre, 11:10" , dice infatti la Falchi rivolgendosi verso le telecamere. Poco prima di indicare l'orario, tuttavia, è evidente dalla voce della conduttrice che ci sia già qualcosa che non va.

Anna Falchi allarga le braccia nel tentativo di mantenere l'equilibrio, ma le gambe non riescono più a sorreggerla, poi si accascia a terra allarmando tutti i presenti, a partire dal collega Tiberio Timperi. Colto di sorpresa, il conduttore chiede: "Ma è uno scherzo?" . Con le mani al volto, ma per fortuna cosciente, la Falchi replica con voce fioca: "No, sono svenuta".

Valutando che la collega stava bene. Timperi ha così voluto scherzare col pubblico a casa: "Allora, avremo materiale per Blob, per Striscia La Notizia e altri, comunque sta bene, tranquilla..." . "Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto..." , ha rassicurato la Falchi.

"Eh, ma succede, quando uno è anziano"

"Dai, ci vediamo domani"

, ironizza il conduttore, che dà un bacio sulla testa della collega prima di salutare un'ultima volta il pubblico da casa., conclude Timperi.

Resta da capire ancora come stia la conduttrice, da cui i fan attendono novità via social.