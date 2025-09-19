Abbonati
Auditel, Tg1 si conferma leader dell'informazione televisiva

Il telegiornale del primo canale Rai ha registrato un incremento di circa un punto percentuale rispetto al 2024

L'analisi Auditel è l'unico metro oggettivo per la misurazione della resa di un programma televisivo. In un momento storico come quello attuale, i telegiornali sono un punto di riferimento fondamentale per restare connessi con il mondo. Digital Identity, società specializzata in comunicazione digitale, ha analizzato i dati ufficiali Auditel relativi ai primi otto mesi del 2025 (inclusa la prima metà di settembre), concentrandosi sui principali telegiornali delle reti generaliste, pubbliche e private.

Il rapporto conferma che il telegiornale più visto è il il TG1 delle 20, che in base a quanto emerge dal report è che da gennaio a settembre cresce costantemente rispetto ai corrispettivi mensili del 2024. In un anno ha guadagnato un punto percentuale, passando dal 23,6% del 2024 al 25,6% del 2025, che consolida e certifica il telegiornale del primo canale Rai come ancora sicura per gli italiani quando si tratta di informazione. Il competitor diretto è il TG5 che però, come sottolinea Digital Identity, ha un andamento più altalenante dovuto principalmente al traino modificato nel corso dell'anno. Nei primi sei mesi, infatti, ha registrato un calo mentre a partire da luglio e agosto ha avuto un recupero grazie al traino de La Ruota della Fortuna, che ha avuto un exploit. La media complessiva dei primi otto mesi è del 18,95%, in leggera flessione rispetto al 19,33% del 2024.

Dall'altra parte, su La7, il telegiornale di Enrico Mentana non segna grandi numeri ma è in costante crescita, tranne una flessione estiva a luglio e agosto. La media di share è del 7,18%, in salita rispetto al 6,61% dell’anno precedente. Cosa dicono i dati di Digital Identity, riassumendo? Ribadiscono la leadership dell'informazione del TG1, evidenziano i problemi del TG5 e sottolineano la lenta ma costante crescita di La7.

"“Il TG1 si attesta come il telegiornale con il più ampio seguito a livello nazionale. I dati Auditel certificano un primato solido e in crescita, che non si spiega solo con la tradizione ma con la capacità di proporre un modello di informazione moderno, dinamico e innovativo.

Il TG1 ha compiuto un cambio di passo evidente, riuscendo a intercettare un pubblico sempre più ampio e a consolidare la propria centralità come appuntamento quotidiano imprescindibile per milioni di italiani", ha dichiarato Helene Pacitto, CEO di Digital Identity Srl.

