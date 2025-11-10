Borseggiatrici aggrediscono troupe di Fuori dal coro: cosa è successo a Milano

Borseggiatrici sempre in agguato, minacce, spintoni e aggressività sena freni. Milano, ormai, è diventata una città dove l’illegalità si nasconde in ogni angolo delle strade. E nella metropolitana, se possibile, la situazione peggiora. Il fenomeno delle borseggiatrici, più volte denunciato da alcune figure pubbliche come dai privati cittadini, è una piaga che sta rovinando il capoluogo lombardo ma non solo. Se i cittadini milanesi sono stanchi di questa deriva anche i turisti sono facili prede delle borseggiatrici senza scrupoli. Un quadro tanto complesso quanto grave che Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico e non solo che va in onda ogni domenica sera su Rete 4, ha voluto analizzare con un servizio ad hoc.

Durante l’ultima puntata del programma condotto da Mario Giordano, infatti, è andato in onda un servizio di Andrea Catino nel quale i giornalisti di Mediaset hanno incontrato da vicino le borseggiatrici. Le immagini, purtroppo, parlano chiaro: la troupe è stata aggredita verbalmente e fisicamente. “Borseggiatrici aggressive a Milano, ne abbiamo incontrate diverse e ci hanno mostrato le loro specialità: dalle picchiatrici alle spericolate attraversartici di binari”, scrive Fuori dal Coro direttamente sul profilo social ufficiale della trasmissione.

Nel video mandato in onda si vede chiaramente una donna che aggredisce il cameraman sferrando tre pugni all’inviato.

La trasmissione prova a non prendere seriamente la questione cercando di sferzare ironicamente le borseggiatrici paragonandole a delle campionesse di box. Rimane il fatto che, sotto gli occhi attenti del conduttore e dei suoi ospiti in studio, è andato in scena l’ennesimo scontro gratuito tra delinquenti e giornalisti, che hanno l’unica “colpa” di fare le domande.