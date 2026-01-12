Festival di Sanremo, Conti svela la co-conduttice: scelta Laura Pausini

A poco più di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo (24-28 febbraio), al termine del Tg1 delle ore 20 il direttore artistico Carlo Conti ha svelato chi l'accompagnerà per tutte e cinque le serate: sarà Laura Pausini la co-conduttrice. La 51enne cantautrice italiana nata a Faenza si troverà, quindi, per la prima volta sul palco dell'Ariston in una veste diversa rispetto al passato che l'ha vista esibirsi con successo numerose volte.

Conti: "È un grande onore"

" Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito. È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un'artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura", spiega Conti al Tg1. "Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell'Ariston ", aggiunge il direttore artistico. Quindi, anche altri personaggi che probabilmente verranno svelati nei prossimi giorni ma il punto fermo sarà, per ogni sera, Laura Pausini. L'artista, che proprio a Sanremo ha ricordi indimenticabili vincendo, nel 1993 e nella sezione Nuove Proposte, con "La Solitudine" aggiunge di andare a Sanremo " con la curiosità di ascoltare le canzoni. Penso che sarò un po' fan e quindi mi dovrai aiutare un pò Carlo, con alcuni magari si vede che ho delle preferenze, ma non si può. Mi preparerò molto bene su questo ".

Il commento della cantautrice

" Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura.A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l'onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata", spiega la Pausini, raggiante, davanti alle telecamere del telegiornale.

" Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell'immaginarmi conduttrice. Non vedo l'ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco", aggiunge l'icona pop mondiale che vanta oltre di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di sei miliardi di streaming oltre a essere la prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100.

Laura Pausini ha conquistato quattro Latin Grammy Awards oltre a essere stata celebrata dalla Latin Recording Academy come "Person of the Year 2023" (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards.

Farò davvero tutto il possibile per essere all'altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me

Come co-conduttrice va ricordata la sua esperienza internazionale dell'edizione 2022 di Eurovision Song Contest, a Torino, con Mika e Alessandro Cattelan. "", conclude.