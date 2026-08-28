Dalla “testata” di Roberto Spada alle inchieste in Rai: chi è Daniele Piervincenzi, nuovo volto di Report

Daniele Piervincenzi sarà uno dei nuovi volti di Report. La Rai ha infatti affidato la conduzione della prossima edizione del programma d’inchiesta di Rai 3 a lui e a Giulia Presutti, entrambi vincitori della selezione indetta dall’azienda per giornalisti professionisti. Una scelta arrivata insieme alla comunicazione delle tre proposte di ricollocazione formulate a Sigfrido Ranucci, fino a oggi conduttore della trasmissione e vicedirettore “ad personam” degli Approfondimenti Rai.

Chi è Daniele Piervincenzi

Per Piervincenzi si tratta dell’ultimo passaggio di una carriera costruita soprattutto sul giornalismo sul campo. Ex rugbista, ha iniziato occupandosi di sport, prima di entrare nella redazione di “Otto e Mezzo”, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Nel 2016 l’approdo in Rai e il progressivo passaggio all’inchiesta televisiva, con reportage dedicati in particolare alle periferie, ai fenomeni criminali e alle realtà sociali più difficili del Paese.

Negli anni è stato inviato e conduttore di programmi come “Nemo - Nessuno escluso” e “Popolo Sovrano”, realizzando servizi caratterizzati spesso dalla presenza diretta nei luoghi raccontati. Ed è proprio durante una di queste inchieste che il suo nome diventa noto anche al grande pubblico.

È il 2017 quando Piervincenzi si trova a Ostia insieme all’operatore Edoardo Anselmi per realizzare un servizio per “Nemo”. Durante un’intervista viene improvvisamente aggredito da Roberto Spada, che lo colpisce al volto con una violenta testata e prosegue poi l’aggressione. Le immagini fanno rapidamente il giro dei telegiornali e diventano uno dei casi più conosciuti degli ultimi anni legati alle difficoltà incontrate dai cronisti durante il loro lavoro sul territorio. Per quella vicenda Spada verrà successivamente condannato.

Il lavoro di Piervincenzi si è poi spostato anche fuori dall’Italia, soprattutto sui principali scenari di guerra. Nel febbraio del 2022, con l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ha seguito il conflitto raccontando per La7 e successivamente per programmi e testate Rai l’avanzata delle forze di Mosca e la risposta dell’esercito ucraino, lavorando tra il Donbass e l’area di Kherson. Un’esperienza proseguita anche in Medio Oriente. Dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, Piervincenzi ha seguito direttamente le conseguenze del conflitto, recandosi più volte tra Israele e Cisgiordania.

Inchieste, criminalità organizzata, periferie e reportage dai fronti di guerra rappresentano dunque il percorso professionale con cui Piervincenzi arriva alla conduzione di Report. Come anticipato, nella prossima stagione dividerà il ruolo con Giulia Presutti, raccogliendo l’eredità televisiva della trasmissione guidata fino a oggi da Ranucci