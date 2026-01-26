Dawson's Creek, in vendita la casa di Dawson Leery: ecco la cifra

C'è un'importante novità per i fan della serie tv Dawson's Creek, la famosa casa di Dawson Leery, l'adolescente protagonista della storia, è stata infatti messa in vendita. L'abitazione, identica a come è stata conosciuta nella serie, si trova a Wilmington, nel North Carolina, e da gennaio è ufficialmente sul mercato.

Stando a quanto si legge nell'annuncio, la casa è al 6424 di Head Road, e si affacciata su Hewlett's Creek - che sarebbe il vero nome del corso d'acqua che vediamo attraversare da Joey nella serie. Si tratta di una vera e propria residenza storica, datata 1880. Ad oggi comprende quattro camere da letto, tre bagni e mezzo, e poi il pontile iconico. Tutto questo è stato messo in vendita alla cifra di 3,25 milioni di dollari. Ad occuparsi della questione è l'agenzia immobiliare Coldwell Banker Sea Coast Advantage.

La dimora è appartenuta per oltre 140 anni alla stessa famiglia, che adesso ha infine deciso di lasciarla a un nuovo proprietario. Chiaramente si tratta di un immobile datato, che viene venduto nello stato in cui si trova, ossia "as-is". Sono necessari dei più che comprensibili lavori di ammodernamento, dato che soprattutto gli impianti sono datati e hanno bisogno di essere rinnovati. Per il resto, la casa di Dawson rimane bellissima e per alcuni fan si tratta di un vero e proprio ricordo.

Da segnalare però che mentre il portico e il pontile sono stati ampiamente

utilizzati durante la realizzazione della serie, la maggior parte delle scene svolte all'interno di "casa Leery" sono state girate negli studio, per la precisione gli