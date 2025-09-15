De Luca insulta la cronista di Mediaset

Mentre la sinistra impazzisce sul piano politico per far funzionare il fantomatico campo largo, i suoi esponenti di spicco ora se la prendono addirittura con i giornalisti. L’unica colpa? Quella di fare le domande ed esigere delle risposte sufficientemente chiare ed esplicative. Questo è quello che successo ad una cronista di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 ogni domenica sera, che è stata “ripresa” dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.
Ma facciamo un passo indietro. Pochi giorni fa all'ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, durante l’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, è andata in scena una protesta piena di dolore. La madre di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo per cause al vaglio della Procura, ha gridato a De Luca: “Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”. Da qui la risposta secca del governatore: “Non so assolutamente nulla. C’è una signora che sta gridando a vuoto. La buona educazione per molte persone è un optional”.
Fuori dal Coro è intervenuto sulla vicenda è ha voluto approfondire il ruolo del presidente della Regione. Ma alla prima domanda della cronista ha sbottato. "Si deve vergognare, lei è una cafona, non mi faccia la ramanzina. Deve rivolgersi al direttore generale.Non conosco la faccenda", queste le parole di Vincenzo De Luca rivolte a Costanza Castiglioni per avergli chiesto spiegazioni sulla morte di Cristina Pagliarulo, la donna di 41 anni morta dopo ore di agonia su una barella dell'ospedale Ruggi. Un video esclusivo che la trasmissione ha voluto condividere con i suoi telespettatori sia in tv sia sulle piattaforme social.