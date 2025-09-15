De Luca insulta la cronista di Mediaset

Mentre la sinistra impazzisce sul piano politico per far funzionare il fantomatico campo largo, i suoi esponenti di spicco ora se la prendono addirittura con i giornalisti. L’unica colpa? Quella di fare le domande ed esigere delle risposte sufficientemente chiare ed esplicative. Questo è quello che successo ad una cronista di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 ogni domenica sera, che è stata “ripresa” dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Ma facciamo un passo indietro. Pochi giorni fa all'ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, durante l’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, è andata in scena una protesta piena di dolore. La madre di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo per cause al vaglio della Procura, ha gridato a De Luca: “Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”. Da qui la risposta secca del governatore: “Non so assolutamente nulla. C’è una signora che sta gridando a vuoto. La buona educazione per molte persone è un optional”.

Fuori dal Coro è intervenuto sulla vicenda è ha voluto approfondire il ruolo del presidente della Regione. Ma alla prima domanda della cronista ha sbottato. "Si deve vergognare, lei è una cafona, non mi faccia la ramanzina. Deve rivolgersi al direttore generale.