"Devo andare dalle mie bambine". Eleonora Cecere in lacrime abbandona il Grande Fratello

Prima erano in tre, adesso rimangono in due. Stiamo parlando de le Non è la Rai, l’energico ed irrefrenabile trio formato da Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che due mesi fa hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello come unico concorrente. Il motivo? Dopo aver ricevuto la lettera e la visita dal marito Luigi, Eleonora ha deciso di abbandonare il reality. È accaduto nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 28 ottobre, quando, la decisione della showgirl è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

La lettera del marito Luigi

Come anticipato, nel corso della diretta, il padrone di casa, Alfonso Signorini ha chiamato Eleonora nel cortiletto. L’ex Non è la Rai, visibilmente preoccupata, ha subito capito che ci fosse qualcosa che non andava. È a questo punto che il conduttore ha deciso di mostrarle un video in cui il marito Luigi le dedicava una lettera piena d’amore, ma che lasciava presagire una richiesta di aiuto. “Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”, queste le parole di Luigi nella lettera che ha spiegato le difficoltà che stava attraversando per la mancanza di Eleonora.

Poi, prima di chiudere la missiva ha aggiunto: “Ho lottato contro me stesso per scriverti queste parole ma mi manchi troppo. Non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Io da solo non ce la faccio”.

La decisione di Eleonora

Eleonora, in un primo momento, probabilmente ignara delle intenzioni del marito, ha fatto intendere di volere andare avanti, nonostante anche lei stesse soffrendo per la lontananza dalla famiglia. È a questo punto, però, che è arrivato il marito Luigi. Guardando negli occhi Eleonora, Luigi ha manifestato le sue difficoltà: “Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno. Ci ho pensato tanto e ho perso tante notti a riflettere tra le tante altre che ho perso per stare accanto alle bambine. Però la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te”. E ancora: “Le bambine hanno bisogno di te in una maniera che nemmeno immagini, ma io ho bisogno di te perché tu sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso, perché da solo non ce la faccio”.

Inutile dire, quanto dinanzi a tali dichiarazioni, Eleonora non sia rimasta indifferente. Per questo – tra le lacrime - ha subito affermato: “Devo assolutamente andare da loro”, spiegando al padrone di casa di non poter fare altrimenti.

Poi, ha concluso: “Le mie bambine sono le mie bambine, non posso non andare da loro come non posso non andare da mio marito”. Prima di lasciare il gioco, però, Eleonora è rientrata in Casa per salutare i compagni di avventura e, in particolare, Pamela e Ilaria alle quali ha detto di continuare anche per lei.