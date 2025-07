Leonardo Manera derubato sul treno Mestre-Padova

Pessima esperienza per Leonardo Manera, derubato mentre viaggiava in treno da Mestre a Padova. Il comico è stato preso di mira da un malvivente che, senza alcuna esitazione, gli ha portato via lo zaino. Adesso gli inquirenti sono sulle tracce del criminale nella speranza di poter recuperare la refurtiva.

Stando a quanto riportato, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 24 luglio. Soltanti ieri sera Manera si era esibito alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, ottenendo moltissime partecipazioni allo show. Stamani il comico si è rimesso in viaggio per raggiungere una'altra tappa. Salito a bordo di un treno Frecciarossa, si è trovato ad essere protagonista di un episodio assai spiacevole. Il furto si sarebbe verificato durante la tratta Mestre-Padova. Un malvivente, approfittando di un momento di distrazione del comico, è riuscito a impossessarsi di uno zainetto di colore verde e a scappare.

Intervenuto telefonicamente a Uno, Nessuno, Centomilan di Radio 24, Leonardo Manera ha spiegato che la zaino si trovava su un altro sedile, vicino a lui. Un soggetto sospetto, che secondo alcuni testimoni indossava una canottiera, si sarebbe avvicinato con estrema calma, prendendo lo zaino e portandolo via. Quando Manera si è accorto dell'accaduto era ormai troppo tardi. Il comico ha comunque dato l'allarme, rivolgendosi al personale del treno e alla polizia.

Al momento le ricerche del ladro proseguono. Sembra che il criminale sia sceso a Padova e da allora ha fatto perdere le sue tracce.

Nei prossimi giorni Leonardo Manera provvederà a sporgere denuncia, ma prima ha preferito diramare un appello, servendosi della trasmissione radiofonica. L'invito è quello di consegnare spontaneamente lo zaino.

"Quando me ne sono accorto era già troppo tardi. Il controllore non ha potuto fare nulla. Se qualcuno trovasse uno zaino nei pressi della stazione di Padova, per favore lo consegni alla polizia"

, ha dichiarato.