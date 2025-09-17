Don Matteo, emozioni sul set: Raoul Bova recita con il figlio Francesco. Ecco chi è

A Spoleto, storica location della serie di successo Don Matteo, c’è un volto nuovo ma dal cognome familiare. Accanto a Raoul Bova, che interpreta il protagonista Don Massimo, fa il suo esordio davanti alla macchina da presa il figlio Francesco Bova, secondogenito dell’attore e della sua ex moglie Chiara Giordano.

La notizia arriva dal settimanale DiPiùTv, che ha raccolto le confidenze di chi lavora sul set. "Raoul vive queste nuove riprese con una grande emozione nel cuore: suo figlio Francesco recita accanto a lui, debutta come attore sotto la guida del papà ed è bello vederli insieme ", rivela una fonte vicina alla produzione.

Chi è Francesco Bova: da dj a giovane attore

Francesco Bova, 24 anni, ha intrapreso un percorso professionale inizialmente lontano dal mondo della recitazione. Appassionato di musica elettronica, si è laureato alla Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology di Berlino, affermandosi come deejay. Tuttavia, il richiamo del set, e forse anche il desiderio di avvicinarsi ancora di più alla figura paterna, lo ha portato oggi a vestire i panni di un giovane infermiere nella fiction targata Rai.

Chi lavora accanto a lui lo descrive come " attento, curioso, con tanta voglia di imparare ". Sul set, padre e figlio condividono momenti preziosi: " Raoul ripassa il copione con lui, lo riempie di consigli. È visibilmente orgoglioso ", raccontano i presenti.

Un momento delicato, un legame ritrovato

Per Raoul Bova, questo è un periodo personale complesso, segnato dalla fine della relazione con Rocío Muñoz Morales, sua compagna per dodici anni e madre delle sue due figlie minori, Luna e Alma. Tuttavia, accanto a lui sembrano essersi ricuciti i legami più antichi: quelli con l’ex moglie Chiara Giordano e persino con la ex suocera, l’avvocata Anna Maria Bernardini de Pace.

"I rapporti con Chiara si sono distesi, i rancori dissolti ", scrive DiPiùTv. La Bernardini de Pace, che in passato aveva espresso dure critiche, oggi ha scelto di difendere Raoul pubblicamente: " Dietro l’attore c’è un uomo, un padre che ha il diritto di tutelare la sua dignità ".

Una famiglia allargata ma unita

Raoul Bova è padre di quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma, avute con Rocío Muñoz Morales. Un tempo, le dinamiche familiari erano complicate, soprattutto a causa della separazione tra Raoul e Chiara. Oggi, però, l’attore racconta di aver trovato un nuovo equilibrio familiare.

" Non ho mai forzato i miei figli a fare qualcosa che non volessero ", ha dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. " Così si è creato un rapporto solido, naturale, tra loro. Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio ".

Sul set e nella vita: una nuova storia padre-figlio

Il debutto di Francesco rappresenta non solo un nuovo capitolo professionale per lui, ma anche un gesto simbolico che consolida un legame profondo con il padre.

E se il futuro dirà se seguirà davvero le orme di Raoul nel mondo della recitazione, di certo questo momento rimarrà impresso nei cuori di entrambi, e in quello del pubblico che li vedrà recitare fianco a fianco nella nuova stagione di Don Matteo.