Due eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 8 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 11 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quattordicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Michele, allievo di Lorella Cuccarini, seguito da Gard, Plasma, Caterina e a pari merito Angie ed Elena. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Valentina e Opi. In fondo alla classifica troviamo, invece, Lorenzo (allievo di Lorella Cuccarinii).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Kiara; subito dopo di lei, a pari merito, Emiliano e Alessio. E ancora, Alex e Maria Rosaria. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Pierpaolo e Giorgia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Paola, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per Riccardo che ha trionfato dopo essere andato in sfida la scorsa puntata per la sua posizione in classifica. Diverso è, invece, per la ballerina Anna che è stata eliminata.

La quattordicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Paola e Lorenzo – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Valentina e il ballerino Pierpaolo. Brutte notizie, inoltre, per Flavia, eliminata dalla sua professoressa Anna Pettinelli.

Gli ospiti della quattordicesima puntata

Ospiti d’eccezione della

quattordicesima puntata del pomeridiano,. In qualità di giudici, invece, a giudicare la gara cover saranno i professori di canto e per il ballo gli insegnanti della categoria danza.