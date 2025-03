Gli allievi al serale e gli esclusi: le anticipazioni di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Giovedì 6 marzo è stata registrata la ventiduesima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 9 marzo alle 14 su Canale 5. Con il serale ormai alle porte, la tensione tra gli allievi è alle stelle: l’obiettivo è conquistare la maglia d’oro e accedere alla fase finale del talent. Questa era l’ultima occasione per dimostrare il proprio talento davanti ai professori, sperando di ottenere i tre sì necessari per il passaggio al serale. In attesa della puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV!

Attenzione spoiler

Sfide e classifiche

Anche questa settimana la competizione si è concentrata sui cantanti, giudicati da due ospiti d’eccezione: Fedez e Noemi, che hanno stilato una classifica di gradimento. In questa fase non ci sono più sfide dirette, ma chi ottiene il primo posto ha l’opportunità di esibirsi di nuovo e, con il consenso unanime dei professori, può guadagnarsi l’accesso immediato al serale.

A trionfare nel canto è stata Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, seguita da Vybes, Luk3 e TrigNO. Ultimo in classifica Deddè, allievo di Anna Pettinelli. Per quanto riguarda il ballo, invece, gli allievi si sono esibiti senza una vera e propria gara, mentre chi aveva già ottenuto la maglia d’oro ha avuto la possibilità di presentare i propri nuovi inediti.

Gli allievi ammessi al serale

Alcuni concorrenti avevano già conquistato la maglia d’oro: Chiamamifaro, Raffaella, Antonia, Alessia, Chiara, Nicolò, Francesco, Asia, Jacopo Sol e Francesca. A loro si è aggiunta Senza Cri, che grazie alla vittoria nella gara di canto e ai tre sì dei professori ha ottenuto l’accesso diretto al serale.

Per gli ultimi cinque allievi in attesa del verdetto è stato introdotto un nuovo meccanismo, sempre basato sulla regola dei tre sì. A superare la selezione sono stati Luk3, TrigNO, Vybes, Daniele e Dandy. L’unico escluso, dunque, è stato Deddè, che non è riuscito a conquistare la maglia d’oro.

Gli ospiti della ventiduesima puntata

La ventiduesima puntata di Amici avrà anche ospiti direttamente dal Festival di Sanremo.

Oltre a, che hanno giudicato la gara di canto, ci saràe, per la gioia dei fan del programma, tornerà anche, ex allievo della scuola.