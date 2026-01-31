Un’eliminazione, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 29 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda oggi domenica 1 febbraio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la diciassettesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- ⁠Attenzione spoiler –

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Elena (allieva di Anna Pettinelli). Seguono, a pari merito, Michele e Valentina, Lorenzo, Caterina. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Riccardo, Angie e Opi. In fondo alla classifica troviamo, invece, Gard (allievo di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Alex (allievo di Veronica Peparini); subito dopo di lui, Emiliano e Simone. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Alessio e Giulia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Kiara, la ballerina di Emanuel Lo.

Gli allievi in sfida

La diciassettesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Gard e Kiara – finite in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche uno tra i cantanti e uno tra i ballerini classificatisi penultimi.

Brutte notizie, invece, per Maria Rosaria che è stata eliminata dopo la sfida con Antonio. Inoltre, un nuovo allievo è entrato a far parte della scuola. Stiamo parlando del ballerino Nicola voluto dalla maestra Celentano.

Gli ospiti della diciassettesima puntata

Ospite d’eccezione della diciassettesima puntata del

pomeridiano,. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni,(per il ballo),