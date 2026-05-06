Furiosa lite al Grande Fratello Vip: tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini finisce a testate contro una porta

Tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai scontro aperto. Non pare esserci possibilità di chiarimenti tra le due donne, che continuano ad essere protagoniste di liti sempre più accese. L'ultima ha destato particolarmente preoccupazione al programma Grande Fratello Vip, dato che non è mancato neppure il contatto fisico.

A quanto pare la ragione dell'ennesimo diverbio sarebbe stata un'invasione degli spazi, per la precisione la postazione trucco. Dopo essersi svegliata, Alessandra Mussolini ha trovato il suo spazio davanti allo specchio invaso dai prodotti di Antonella Elia e tanto è bastato a far degenerare la situazione. La Mussolini ha cominciato a lamentarsi e la Elia ha immediatamente ribattuto a tono.

"Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo. Ma ci si può svegliare e subire l'attacco di quella. Cosa devo fare?", ha protestato la showgirl. "Do le testate alla porta", ha aggiunto.

Detto, fatto. La donna ha cominciato a prendere la porta a testate.

C'è stato dunque un momento di forte sconcerto all'interno della casa di Cinecittà. Una situazione ormai insostenibile quella che si è venuta a creare. Prima di questo episodio, le due donne si erano scontrate perché la Elia era infastidita dal tono di voce della Mussolini, che stava parlando con Francesca Manzini. La showgirl aveva tentato di chiudere la porta della camera per non sentirla, ma la Mussolini aveva ribattuto: "Se chiudi quella porta, finisce male". Per tutta risposta, l'altra aveva afferrato la porta per poi trattenerla per qualche istante.

Tutto fa pensare che presto le due possano effettivamente arrivare alle mani.

Tra l'altro, i loro scontri stanno dividendo gli altri protagonisti del programma, dato che ciascuno sta prendendo le parti di una o dell'altra. La radici di questo diverbio, che pare realmente infiniti, arrivano a circa due mesi fa, dopo che ci fu un'accesa discussione in merito alla concorrente Francesca Manzini.

Da quel momento in poi il rapporto tra le due è rimasto sempre molto teso, tra fastidiose imitazioni, trucchi nascosti di proposito e sfuriate sempre più violente che hanno costretto gli altri concorrenti a intervenire.