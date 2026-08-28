Gli inviati di Report sul piede di guerra: “Proposta irricevibile, pronti ad andarcene”

“La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile”. A dirlo sono gli inviati di Report dopo la decisione della Rai di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione.

“È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report”, scrivono in un comunicato, “Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma”.