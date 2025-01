Grande Fratello 2024, le pagelle: l’indecisione (eterna) di Javier Martinez, la classe di Amanda Lecciso

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 27 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata del Grande Fratello. Luca Calvani è stato definitivamente eliminato dal pubblico; tre nuovi concorrenti hanno, invece, varcato la porta rossa: Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Sono sei i concorrenti finiti in nomination: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli. L'inquilino meno votato dal pubblico sarà eliminato nel corso della prossima puntata di giovedì 30 gennaio. Ecco le pagelle della ventiseiesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Javier Martinez – voto 4

Sono passati diversi mesi dal suo ingresso nella Casa, ma siamo sempre alle solite: Javier che deve ancora capire, conoscere e comprendere la persona che ha di fronte. Da Shaila ad Helena, a Chiara, a Zeudi. Al momento, vorrebbe approfondire la sua conoscenza con quest’ultima; peccato, però, che tra i due ci sia Helena. Sarà forse ora di concentrarsi sul suo percorso nella Casa, senza cercare a tutti i costi una “love story”? “Un uomo che è costantemente indeciso su tutto”, dice Cesara Buonamici. Come darle torto?

Luca Calvani voto 8

Contrariamente alle apparenze “il ritrovarsi” di Luca e Jessica si è rivelato autentico. Protagonisti di un blocco dedicato al loro riavvicinamento, Calvani e la Morlacchi hanno emozionato e, per una volta, il gioco e le strategie - che tanto amano - parevano essere un ricordo lontano. Sembrava essere l’inizio di un nuovo capitolo, ma purtroppo è stato interrotto bruscamente. Il pubblico, infatti, ha deciso di eliminare definitivamente Luca dalla Casa del Grande Fratello. Un vero peccato, perché, nel bene e nel male, è stato un grande concorrente.

Zeudi Di Palma – 5

“Ma se davvero ti piace Helena, perché poi finisci tra le braccia di Javier?” chiede, giustamente Alfonso Signorini, rispecchiando i dubbi degli spettatori. Se in un primo momento, infatti, Zeudi sembrava interessata ad Helena, è bastata la sua uscita per farla avvicinare ad Javier. L’ex Miss Italia, però, non ha dubbi: la responsabilità è di Helena che ha tergiversato a lungo. La domanda però è una: se la modella brasiliana non fosse rientrata in Casa, cosa sarebbe accaduto tra Zeudi e Javier? E, soprattutto, siamo sicuri che Zeudi sia davvero interessata a qualcuno e non stia cercando soltanto clip per la puntata?

Maria Teresa Ruta – voto 7

Ci era mancata, così come la sua contagiosa allegria. Maria Teresa Ruta è tornata, pronta a vivere per la seconda volta l’emozionante avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Riuscirà a replicare il successo della sua prima esperienza? Con un record di imbattibilità al televoto e numerose nomination affrontate uscendone sempre “illesa”, le premesse ci sono tutte. Speriamo che, oltre al suo sorriso, porti anche una buona dose di “piccantezza”.

Helena Prestes – voto 5.5

Che confusione. Prima Lorenzo, poi Javier, poi Zeudi, e di nuovo Javier: insomma, una cosa è certa, quando si parla di sentimenti Helena fa dei gran pasticci. Accusa Zeudi di non essere chiara, ma anche lei non brilla certo per coerenza. Forse il vero problema è che, non potendo avere una relazione con Javier – che la considera solo un’amica – tenta di allontanarlo anche da Zeudi. Il tempo scorre, ma il consiglio resta lo stesso, cara Helena: meno drammi e più cuore. Si può vincere anche da soli.

Amanda Lecciso – voto 8

Da giorni al centro di critiche da parte di molti compagni di avventura, Amanda è sotto attacco su più fronti. C’è chi la considera falsa, chi priva di personalità, chi la accusa di essere un’attrice e chi, addirittura, “un grande bluff e una sanguisuga”.

Lei, però, non si lascia intimidire: sorride e replica con un elegante “Sono onorata”, per poi liquidare tutti con un tagliente “A volte le parole che si usano definiscono più chi le dice che chi le riceve”. C’è poco da aggiungere:

Per il ventiseiesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.9% di share.