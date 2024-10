Grande Fratello 2024, le pagelle: il teatrino di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’autocontrollo di Javier Martinez

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 28 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Tre i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato.

Ecco le pagelle della decima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Shaila Gatta – voto 4

Soltanto una settimana fa ci eravamo lasciati con una speranza, quella che Shaila si schiarisse le idee in Spagna e, a quanto pare, l’ha fatto (forse anche troppo). Archiviato – in un battibaleno – l’interesse per Javier, l’ex velina di Striscia la Notizia è partita alla volta del Gran Hermano insieme a Lorenzo con cui si è lasciata andare alla passione. Per lei, rientrata in Italia, un duro confronto con Javier nel corso del quale ha spiegato di aver provato a fare la cosa giusta, tentando di conoscerlo. L’impressione, però, è soltanto una: Shaila non è stata sincera con il pallavolista; probabilmente, le è sempre piaciuto Lorenzo e, forse, per non ferire nessuno, avrebbe dovuto pensarci prima.

Giglio – voto 6.5

Parla poco, ma in fin dei conti dice spesso cose giuste e mirate. Senza sgomitare, si sta facendo conoscere e apprezzare dal pubblico. Così, nel commentare il famoso quadrilatero, Shaila, Lorenzo, Helena e Javier ha affermato: “Shaila doveva semplicemente chiedere scusa”. E come dargli torto?

Javier Martinez – voto 8

Mentre Javier aspettava un confronto con Shaila, lei era in Spagna tra le braccia di Lorenzo. Protagonista di un duro faccia a faccia con la ballerina, Javier si è lasciato andare ad un lungo sfogo e non ha esitato nell’esprimere la sua opinione anche a costo di perdere consensi, considerando che Shaila è stata la preferita del pubblico. Tutti noi siamo fermi al momento in cui Javier, con grande classe ed eleganza, ha messo un punto a tutto questo teatrino. Un consiglio caro Javier: da domani chiudi questo capitolo e inizia a goderti questa avventura.

Iago García- voto 7

“Hanno fatto diventare ‘Il segreto’ un fumetto rispetto al Grande Fratello 2024”: è bastata semplicemente una frase per descrivere in pochissime parole il rapporto di Lorenzo e Shaila. Il tempo passa, ma l’dea su Iago permane: schietto, sincero e diretto. Insomma, anche in questo caso, ha centrato il punto.

Jessica morlacchi – voto 7

Sempre sorridente e sul pezzo, la cantante di Www.mipiacitu è stata protagonista di un simpatico siparietto, insieme a tre aspiranti concorrenti. Jessica – che ne ha sempre una per tutti – è perfettamente consapevole dell’esperienza che sta facendo e non si risparmia mai quando si tratta di regalare una dinamica in più al reality. Per lei, anche la sorpresa del padre, che ha fatto emergere un lato inedito, quello più emotivo e meno “caciarone”.

Federica Petagna – voto 5

Da Temptation Island al Grande Fratello. Dopo 8 anni, Federica ha deciso di mettere un punto alla storia con Alfonso e, adesso, è pronta a godersi una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia. Nell’attesa di conoscere meglio Federica, noi prepariamo i pop corn per i 101 (e forse sono pochi) confronti che il Grande Fratello ci regalerà; pane quotidiano per tutti gli spettatori del programma. Una domanda aleggia nell’aria: cara Federica era proprio il caso di stare ancora sotto i riflettori?

Lorenzo Spolverato – voto 6-

Che imbarazzo: mentre Helena piange e dice di essere innamorata di Lorenzo, lui in Spagna si lascia andare alla passione con Shaila. A onor del vero, Lorenzo, a differenza della ballerina, non si è mai spinto oltre con Helena (e menomale considerando i risvolti). Nella puntata di ieri sera, ha provato a far valere la sua opinione, senza arroganza e, per questo, lo apprezziamo.

Tuttavia, permane un dubbio:

Per il decimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.1% di share.