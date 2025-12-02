Grande Fratello 2025, pagelle 1 dicembre: Simone e Francesca (diseducativi al massimo), Jonas (meritato podio) e Omer (schiaffo alla superficialità)

La puntata del 1° dicembre del Grande Fratello è stata un mix di emozioni, colpi di scena e momenti che faranno discutere ancora a lungo. Ecco le pagelle complete, con giudizi e riflessioni sui protagonisti della serata.

Jonas secondo finalista: scelta giusta. Voto 7,5

Partiamo dal risultato più importante: Jonas conquista il secondo posto in “Paradiso”, diventando così il secondo finalista ufficiale.

Pur non avendo sempre apprezzato il suo modo di giocare, va detto che Jonas è — a tutti gli effetti — un giocatore. E ha saputo giocare bene.

Nel bene e nel male, è stato uno dei principali motori delle dinamiche del reality, insieme a Omer. E proprio per questo una finale con entrambi sarebbe un vero scontro tra titani.

Bellissime le parole della madre, mentre sulla ship con Anita è meglio andarci prudenti: nella Casa tutto sembra rosa e fiori, ma la storia del GF ci insegna che nel giro di poche puntate si può passare dal bianco al nero.

Anita voto 6.

Il caso Francesca–Simone e il “cazziatone soft”: occasione persa. Voto 3 (entrambi)

Il blocco dedicato a Francesca e Simone lascia l’amaro in bocca. Il rimprovero di Simona Ventura è apparso troppo ridotto rispetto alla gravità della situazione.

Diciamocelo: con Barbara d’Urso questo episodio sarebbe stato materiale per un’intera puntata, e probabilmente si sarebbe concluso con un’eliminazione immediata.

Ancora più incommentabile — per quanto dispiaccia dirlo — è stato l’atteggiamento della madre di Simone: invece di rendersi conto della sgradevolezza di ciò che era successo, ha riso e scherzato più del figlio. Un messaggio profondamente sbagliato e diseducativo, soprattutto per i più giovani che seguono il reality.

Per fortuna Sonia Bruganelli ha portato la discussione su un piano più serio, ricordando quanto sia fondamentale l’educazione dei figli maschi e la responsabilità che si ha nei loro confronti.

Un intervento lucido, necessario e coraggioso.

Bruganelli voto 8, compensa la Ventura.

Domenico e Benedetta: strategia o sentimento? Voto 5 a entrambi

Difficile commentare Domenico e Benedetta: impossibile non comprendere Valentina, che ha perfettamente ragione quando parla di quanto sia complicato ritrovarsi nel vortice mediatico tra “dentro” e “fuori”.

A oggi le possibilità sono due: o davvero non interessa a nessuno dei due e stanno giocando convinti che questa dinamica porti vantaggi, oppure si piacciono davvero, ma fanno di tutto per non dirlo. Sono, per me, sullo stesso piano. Valentina, che difende la figlia con forza e lucidità, merita invece un 7.

La sorpresa a Omer: un momento potentissimo. Voto 8

La parentesi dedicata a Omer è stata la più intensa della serata. La sua storia familiare, così dura e dolorosa, ha lasciato tutti senza parole. Lui ha cercato di mascherare il dolore con un mezzo sorriso e un po’ di imbarazzo — come fanno spesso gli uomini che fanno fatica a piangere in pubblico — ma le emozioni si sono percepite tutte.

Ecco perché, prima di giudicare certi comportamenti che possono sembrare “aggressivi”, bisognerebbe sempre ricordare che dietro ogni reazione può nascondersi una ferita.

L’arrivo di Dolce: peccato sia arrivata così tardi. Voto 7,5

L’ingresso di Dolce è stato quasi un peccato di tempismo: bellissima, carismatica, avrebbe sicuramente regalato dinamiche esplosive — e forse anche qualche triangolo amoroso — se fosse entrata prima.

Donatella chiude la puntata in bellezza. Voto 7,5

Una puntata densa, altalenante, che ha mostrato

sia il meglio che il peggio dei concorrenti.Tra finalisti ormai definiti e dinamiche sempre più incandescenti, il Grande Fratello entra nella fase più delicata: quella in cui ogni gesto può cambiare le sorti del gioco.