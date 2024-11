Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per l’undicesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire come sono gli animi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, soprattutto dopo il ritorno dal Gran Hermano di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati sul ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano. Questi ultimi, dopo l’esperienza al Grande Fratello spagnolo, hanno iniziato una relazione che sta mettendo a dura prova il loro rapporto con il resto degli inquilini. In particolare, l’ex velina di Striscia la Notizia si è scontrata con Mariavittoria Minghetti, con la quale stasera avrà un confronto. Prosegue il “gemellaggio” tra il reality spagnolo e quello italiano. Tommaso Franchi, infatti, volerà al Gran Hermano, dove ad attenderlo ci sarà Maica Benedicto che, dopo aver trascorso due giorni nella Casa del Grande Fratello, ha palesato il suo interesse per l’idraulico di Siena. Come la prenderà Mariavittoria, proprio adesso che si era avvicinata a Tommaso?

E ancora, questa sera, Diletta Leotta, che debutta alla conduzione de La Talpa, domani 5 novembre, in prima serata su Canale 5, sarà la protagonista di un gioco. Grande attesa anche per l'ingresso di un nuovo concorrente. Stiamo parlando di Alfonso D’Apice; dopo l’ingresso della sua ex fidanzata, Federica Petagna, adesso tocca a lui. Come la prenderà l’ex volto di Temptation Island? Infine, una dolce sorpresa per Shaila che potrà incontrare il papà Cosimo.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, essendo di fatto il terzo eliminato di questa edizione e rinunciando definitivamente alla vittoria. Quattro i concorrenti in attesa del risultato: Iago García, Amanda Lecciso, Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Amanda o Clayton. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il terzo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.