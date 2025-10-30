Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Mancano poche ore a una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con un doppio appuntamento settimanale. Questa sera, giovedì 30 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai protagonisti di questa nuova edizione. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e, anche questa settimana, un'ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Nuovi colpi di scena in vista per la puntata di questa sera. In particolare, dopo il confronto di lunedì scorso con il compagno Domenico e la concorrente Benedetta, Valentina è pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello. Tuttavia, questa sera, Valentina varcherà la porta rossa per rimanere nel reality. Chissà cosa accadrà.

E ancora, grandi emozioni in vista per Simone. Dopo molto tempo, il concorrente potrà incontrare nuovamente il padre con cui ha avuto un rapporto difficile. Come la prenderà mamma Francesca? Le tensioni nella Casa più spiata d’Italia sono sempre dietro l’angolo. Così, il gruppo pare essere diviso soprattutto a causa delle tensioni tra Omer e Jonas, due aspiranti leader per eccellenza.

Televoto e nomination

Per questa sera, i concorrenti al televoto potranno dormire sonni tranquilli. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Sono tre i “casalinghi” in attesa del risultato della nomination: Donatella, Francesco e Omer.

Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da

parte del pubblico potrebbe essere Donatella, mentre Francesco sembrerebbe il concorrente più a rischio. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo nel corso della diretta scopriremo il verdetto del pubblico.