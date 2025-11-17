Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con un nuovo appuntamento settimanale. Questa sera, lunedì 17 novembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai “casalinghi”. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Nuovi colpi di scena in vista per la puntata di questa sera. Occhi puntati su Mattia e Grazia. Questa sera, per il concorrente arriverà la visita della fidanzata Carlotta e scoprirà che in realtà non è mai stato lasciato e che Grazia ne era al corrente. Per questo, è previsto un confronto a tre.

Riflettori puntati anche su Rasha e Omer che si sono scambiati un bacio. Tuttavia, alcuni inquilini iniziano a sospettare che si tratti di strategia e non di un autentico sentimento. E ancora, grandi emozioni per Giulia che finalmente potrà riabbracciare i suoi cinque fratelli. Infine, per la serata è prevista un ospite speciale. Stiamo parlando di Marina La Rosa che ha incontrato Domenico per parlare dei suoi sentimenti e del rapporto con Valentina e Benedetta.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al reality. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Giulia, Rasha, Flaminia, Domenico e Francesca con Simone.

Secondo i sondaggi Rasha sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, mentre Flaminia la concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.