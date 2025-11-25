Grande Fratello, le pagelle della puntata del 24 novembre

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha lasciato dietro di sé un carico enorme di polemiche, soprattutto per il blocco dedicato a Rasha e alle gravissime accuse rivolte all’ex, ma anche alle controaccuse mosse da lei verso Manuel. Un momento televisivo che, per contenuti e gestione, ha inevitabilmente acceso il dibattito.

Rasha e le accuse all’ex: un blocco televisivo discutibile (voto 7)

L’intervista a Rasha non è stata esattamente di buon gusto. La concorrente ha letteralmente demolito l’ex compagno con un monologo frontale, rivolto alla telecamera, senza contraddittorio e senza possibilità di replica da parte dell’uomo.

Sarebbe interessante far entrare Manuel in studio per un vero confronto: spesso la verità sta nel mezzo e poter osservare reazioni vis-à-vis aiuterebbe a capire meglio la situazione.

Di getto viene naturale difendere Rasha: se ciò che racconta è vero, nessuna donna merita un simile trattamento – né Rasha né chiunque altro. E questo non riguarda il gioco, né simpatie o antipatie. Tuttavia, bisogna anche riconoscere che le accuse sono pesantissime, come quella in cui afferma che lui le avrebbe “messo le mani addosso una volta”. Ed è grave che nessuno sia intervenuto per contestualizzare o approfondire.

La puntata andava in onda nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, ma ricordiamolo: la violenza è sempre sbagliata, contro chiunque, e non soltanto una volta all’anno.

Resta un punto complesso: Rasha non sembra aver mai denunciato. Quando sarebbe accaduto questo episodio? Perché dai racconti risulta che la loro relazione sia durata otto anni. È vero che in una relazione tossica non ci si rende sempre conto delle dinamiche, ma Rasha appare come una ragazza sveglia, intelligente e molto lucida: qualcosa non torna, obiettivamente.

Voto: 7, ma è giusto concedere a Manuel il diritto di replica.

Omer vs Jonas: due pesi e due misure? (Omer 9 – Jonas 4)

Passiamo allo scontro tra Omer e Jonas. Qui, tutta la vita Omer. Il concorrente, emozionatissimo in studio, probabilmente non è riuscito a dire tutto ciò che aveva dentro. La lingua italiana resta una barriera, e con più padronanza forse avrebbe “asfaltato” tutti in modo ancora più incisivo.

Sul gesto dell’abbassarsi i pantaloni davanti a Francesca non si discute: osceno, sbagliato e condannabile. Ma un comportamento isolato non può definire una persona intera, soprattutto quando viene decontestualizzato da chi lo vuole usare come arma di scontro. Conoscendo Omer, probabilmente avrebbe risposto con ironia: “Okay, allora XL”.

Comprensibile anche la reazione furiosa di Simone in quella situazione: si tratta di sua madre, e l’ha difesa.

Quello che non aveva alcun ruolo – e sembrava aspettare solo l’occasione per lanciarsi contro Omer – è stato Jonas, convinto forse di potersi salvare grazie alla finta ship con Anita. Ma ricordiamo tutti le frasi da brividi dette su Giulia: sessiste a tutti gli effetti, eppure nessuno all’epoca si scandalizzò troppo.

Difficile applaudire qualcuno che giudica gli altri senza prima fare i conti con i propri errori.

Voto Jonas: 4.

Anita: stratega sì, ma poco furba (voto 5,5)

Anita sperava chiaramente che, con l’ingresso in Casa di Simona Ventura, nella famosa busta ci fosse la squalifica per Omer. Ma le cose non sono andate così, e a questo punto è evidente che uscirà prima lei.

Non arriva al pubblico: troppo strategica, troppo calcolatrice, e l’interesse per Jonas sembra tutto fuorché spontaneo.

Voto: 5,5.

Grazia e il padre: emozione pura ma interrogativi aperti (voto 7)

Il blocco dedicato a Grazia e al rapporto complicato con suo padre è stato uno dei momenti più emotivi della puntata. La sofferenza era autentica, amplificata da quella condizione di lontananza affettiva che la Casa inevitabilmente crea.

Tuttavia, resta l’amarezza nel vedere un genitore che si “attiva” solo quando un figlio compare in televisione. Un tema delicato, complesso, su cui si potrebbe discutere a lungo.

Grazia comunque non delude mai: 7.

Domenico, la colonna comica del GF (voto 8)

Infine, lui: Domenico, il grande protagonista della leggerezza in Casa. Senza di lui il programma perderebbe uno dei suoi ingranaggi più funzionali. Ironico, spontaneo, genuino.

E una previsione: appena uscirà, tornerà senza dubbio tra le braccia di Valentina.

Voto: 8