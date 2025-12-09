Grande Fratello, pagelle 8 dicembre: Rasha paga il prezzo anche di Omer, Anita in finale da “comodino”, Grazia pessima contro Dolce

La semifinale di ieri sera ha offerto dinamiche accese, rivelazioni, qualche figuraccia evitabile e tante conferme. Ecco, punto per punto, ciò che è emerso.

Francesca vs Donatella

È ormai assodato che quanto accaduto la scorsa settimana sia stato gravissimo. Ancora più grave è stato vedere Francesca ridere di battute – tutt’altro che divertenti – pronunciate da Simone, senza prendere posizione né intervenire come madre. Detto ciò, l’argomento può considerarsi chiuso: come ha ricordato Sonia Bruganelli, non è semplice affrontare un contesto del genere in coppia madre-figlio, e forse anche Donatella, nei panni di una concorrente con un figlio nella Casa, si sarebbe ritrovata in una situazione simile.

Il classico “non giudicare finché non ci sei dentro”.

Bellissimo invece il momento con la sorella di Simone. Entrambi eliminati, come ampiamente previsto, ma il loro percorso nel complesso si merita un 6,5.

Capitolo “Rashmer” (Rasha + Omer)

Per fortuna la Bruganelli ha ricordato l’episodio dell’aereo, perché ieri sera solo Rasha è stata dipinta come “la cattiva” che lascia il fidanzato per il gioco. Ma non dimentichiamo che anche Omer, in quell’occasione e in molte altre, ha mostrato affinità chiarissime verso di lei: qualcosa che somigliava a un legame speciale, anche se chiamarlo “amore” sarebbe stato un azzardo, se non per i fan della ship.

E infatti: quando arrivò l’aereo, entrambi si baciarono e entrambi ci marciarono, convinti che la ship li avrebbe accompagnati fino alla finale. Così non è stato.

Rasha è stata eliminata pagando il prezzo delle proprie mosse e, in parte, anche delle colpe di Omer. Ma meglio così: è stato preferibile vedere ieri lo sgretolarsi di un rapporto fragile, piuttosto che assistere alla solita favola idilliaca che poi crolla in finale – o un mese dopo – appena si spengono le telecamere, diventando mero pretesto per monetizzare.

Durante la finale è previsto un confronto tra i due… sempre che Rasha voglia parlargli. Ora che è uscita, avrà sicuramente compreso molte cose, soprattutto quelle negative. Se vuole essere credibile, non può cambiare idea da un giorno all'altro: puzzerebbe di manipolazione. E Omer, dal canto suo, farebbe bene a stare molto attento. Non è affatto ingenuo, anzi: furbo lo è eccome, e capirà molte cose quando sarà eliminato anche lui, probabilmente già la prossima settimana.

Un endgame del tipo: “Mi sono accorta solo ora che ti amo”, quando ieri neanche lo guardava in faccia, sarebbe oggettivamente ridicolo.

Rasha: 7 – Omer: 8.

Anita e Jonas

Anita finalmente potrà dormire sonni tranquilli: ha raggiunto, con costanza e strategia, il suo obiettivo.

Quando la Ventura – e non è chiaro se volontariamente o meno, dato che la conduzione ha deluso ogni aspettativa – ha indicato Benedetta, Anita è sbiancata. Un’espressione indimenticabile. Poi, sentendo pronunciare il suo nome, si è ricomposta e ha capito di aver giocato alla perfezione.

Se questi sono i risultati, evidentemente è stata brava davvero. Ma per le dinamiche interne, resterà sempre un “comodino” (Franceska con la K docet).

Sul fronte sentimentale, con Jonas… do loro il beneficio del dubbio: qualcosa fuori potrebbe continuare.

Anita: 5 – Jonas: 6,5.

Domenico e Benedetta

Qui è venuto fuori tutto. Entrambi ci hanno giocato, inutile girarci attorno. Pensare che potesse esserci qualcosa di reale è quasi comico.

Lui, ogni volta che si parlava di “amore”, si scostava e rispondeva “amicizia”, inserendo parole in napoletano per deviare il discorso; lei, in studio, si è trovata davanti una situazione più grande di lei e ha accontentato conduttrice e opinionisti che, quantomeno, cercavano di spronarla.

Domenico tornerà da Valentina il minuto dopo l’uscita dalla Casa, è evidente.

Percorsi singoli:

Domenico: 7 (rivalutato molto rispetto all’inizio)

Benedetta: 6,5

Grazia vs Dolce

Bruttissima figura per Grazia – e per Rasha in un’altra occasione.

Offendere una donna sull’aspetto fisico o sulla chirurgia è sempre squallido. Aspettiamo che anche la Kendi esca dalla Casa, inizi a fare collaborazioni (se avrà i numeri) e diventi “vip”: vedremo se non ricorrerà anche lei a correggere qualche imperfezione.

E poi: che male c’è? Se una persona si sente meglio con una tonnellata di botox, qual è il problema?

Sembra più disturbato chi giudica che chi si ritocca.

Avrebbe avuto molto più senso criticarla per comportamenti, gioco o dinamiche, non sull’aspetto.

E Anita, come sempre, parla solo quando si sente protetta dal branco.

Una parentesi pessima.

Posti in finale meritati?

Direi di sì.

Alla fine, dovrebbero arrivare in finale quelli che, nel bene o nel male,. sì: appare piuttosto evidente che il quinto posto sarà di Omer. La prossima settimana scopriremo il vincitore o la vincitrice.