Grande Fratello, le pagelle: l’autogol di Alfonso D’Apice, l’emozione di Iago Garcìa

Ieri sera, lunedì 17 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Alfonso D’Apice è stato eliminato dal pubblico. Tantissimi i concorrenti in nomination: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Giglio. L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di giovedì 20 febbraio.

Ecco le pagelle della trentaduesima serata.

Stefania Orlando – voto 8

È entrata in punta di piedi, ma in breve tempo ha conquistato la scena. Stefania, lo sappiamo, non ha paura di esprimere la sua opinione, senza preoccuparsi di cosa pensano gli altri. A differenza di chi preferisce rimanere nella propria zona di comfort per evitare inimicizie (vedi Maria Teresa Ruta), lei non ha paura di prendere posizione e di schierarsi. Questo la rende un personaggio che o si ama o si odia, ma di sicuro non lascia indifferenti.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice – voto 4

Ci hanno provato in tutti i modi, ma il risultato è stato un flop clamoroso. Dopo aver capito che senza una svolta sarebbero finiti nel dimenticatoio, hanno cercato di ritagliarsi spazio in puntata con discussioni forzate e dinamiche costruite a tavolino. Peccato che il pubblico non sia caduto nella trappola: noiosi prima, bocciati poi. Alfonso, infatti, ha pagato a caro prezzo l’eccesso di zelo nel difendere Chiara, finendo per essere eliminato. Hanno provato a emulare Shaila e Lorenzo? Forse, ma il confronto non ha mai retto. Come dice Beatrice Luzzi: “Per una donna è entrato e per una donna è uscito”.

Maria Teresa Ruta – voto 5

“Ho bisogno di conoscerli meglio, 20 giorni non mi bastano”. Così, Maria Teresa Ruta giustifica il suo atteggiamento nel non prendere una posizione nelle dinamiche della Casa. Una motivazione comprensibile, ma forse più adatta alla vita reale che a un reality show. Prendere posizione è essenziale nella Casa, perché il pubblico difficilmente premia chi si mantiene sul filo del rasoio senza esporsi. Il suo atteggiamento prudente può sembrare strategico, ma rischia di trasformarsi in un boomerang. Più coraggio, meno diplomazia.

Federico Chimirri – voto 4

Voleva conquistare qualche clip in puntata, ma il risultato non è stato dei migliori. Durante la settimana non ha risparmiato critiche ad Alfonso e, anziché smorzare i toni, ha continuato imperterrito anche in diretta. Esprimere la propria opinione è più che legittimo, ma il modo in cui lo fa lascia molto a desiderare. La sua veemenza, infatti, risulta spesso eccessiva e, a tratti, perfino fastidiosa. Un po’ di misura non guasterebbe.

Iago Garcìa – voto 8

Ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente Iago ha aperto una porta del suo cuore. Abituato a mostrarsi tutto d'un pezzo, ha rivelato un lato più vulnerabile, condividendo l’amore che lo lega al padre scomparso. Un momento emozionante, segnato dall'abbraccio di mamma Carlota, che speriamo gli abbia dato la forza di lasciar emergere una versione più dolce di sé. Un passo importante, che potrebbe segnare un cambiamento nel suo percorso.

Helena Prestes – voto 5

Qualcosa inizia a scricchiolare. Dopo la sua eliminazione, è entrata nella Casa da favorita assoluta alla vittoria, ma in queste settimane – nonostante l’avvicinamento a Javier – Helena sta perdendo quota. La troppa importanza che continua a dare a Lorenzo, nonostante quest’ultimo sia già finalista, rischia di nuocere al suo percorso nel reality. Un consiglio cara Helena, il tempo stringe: meno distrazioni, più focus su te stessa, o la vittoria resterà solo un’illusione.

Maria Vittoria Minghetti – voto 8

Finalmente una svolta. Finora era rimasta in ombra, evitando di esporsi e faticando a prendere posizione. Ora, forse stanca di certe dinamiche della Casa, ha deciso di farsi sentire senza più timori.

Meglio tardi che mai! Ora la sfida è una sola: mantenere questa grinta e non tornare nell’anonimato.

Per il trentaduesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.7% di share.