Grande fratello, le pagelle della puntata del 15 dicembre

La faccia di Jonas quando ha saputo che mancano ancora tre giorni alla finale è stata indimenticabile: lui non ne può veramente più e, dentro la sua testa, ha sicuramente mandato tutti a quel paese.

Il posto in finale per Omer è assolutamente meritato e, anzi, avrebbe dovuto arrivarci fin dall’inizio e non come ultimo. Detto ciò, mi dispiace anche per Domenico che, nonostante tutto, è stato una bella scoperta ma – come lui stesso ha detto al momento dell’eliminazione – sarebbe stato più consono concentrarsi su di lui a livello di storia personale e non solo per un triangolo alla Temptation Island non riuscito: esperimento fallito. Lui a Benedetta vuole bene, ma la vede quasi come una sorella; io non credo che, neanche per un secondo, ci sia stato qualcosa di più. Quindi, nonostante tutto, un 8 per il suo percorso.

Già che ci siamo, commentiamo anche il confronto tra Valentina e Benedetta, che non ha regalato nulla di nuovo. Benedetta l’ha accusata di aver fatto interviste e di averci giocato, ma la fidanzata di Domenico è Valentina e, secondo lei, non avrebbe dovuto rispondere o parlare di una cosa che la riguarda? Cioè, assurdo. Inoltre, Valentina – dato che ha rilasciato l’intervista di cui si è parlato proprio al sottoscritto – posso confermare che ha solo parlato bene dei genitori di Benedetta, sottolineando che tra loro c’era stato un chiarimento al di fuori e che, per certi versi, ha anche un po’ “compatito” l’imbarazzo di Benedetta dimostrato in studio quando tutti volevano sentirsi dire che amava Domenico. Se ha fatto comodo a Valentina, figuriamoci a Benedetta. Direi 7,5 alla prima e 5 alla seconda.

Passiamo ora a parlare di Omer e Rasha. Non cambio idea rispetto a quanto detto precedentemente. Ho apprezzato tantissimo il percorso di lui, singolarmente parlando, e Rasha mi è piaciuta fin dall’inizio, ma questa coppia non decollerà mai. La sorpresa, con tanto di fogliettini, non cancella l’unica reazione di pancia di Rasha, che è stata quella di dire che è sempre stata solo una conoscenza e niente di più. Ora, non è detto che una conoscenza non possa trasformarsi in qualcosa di più, ma sicuramente non lo diventa nel giro di tre giorni, soprattutto dopo aver scoperto all’esterno come il pubblico ha criticato e come si è schierato nello scontro tra lui e lei la sera della semifinale. Lo vedo più come un gesto di riparazione da parte di lei e un tentativo di ripulirsi l’immagine; poi che oltre questo possa nascere qualcosa, perché no, non è da escludere a priori.

E attenzione: Omer ne è consapevole. Omer sa che lei è uscita, ha letto e ha cambiato idea; dunque, se un giorno Rasha dovesse rivelarsi una sola, non è mica solo lei ad aver preso in giro lui, ma anche lui che si è fatto andare bene la presa in giro. Vediamo quindi ora, al di fuori, come si evolverà questo rapporto… magari ci ricrederemo tutti. Momento Rashmer 6,5.

Il blocco Grazia e Mattia, ad esempio, mi ha emozionato molto di più: bellissimo il momento della sorpresa – con tanto di balletto trash, finalmente – e peccato non ci sia stato un bacio ma, secondo me, fuori approfondiranno eccome. Mattia ha fatto bene a lasciare Carlotta, che non vedeva l’ora di cogliere la cresta dell’onda per ottenere visibilità riflessa; infatti, ha parlato solo dopo l’intervista di Mattia, fatta sempre al sottoscritto. Se aveva capito che l’amore era finito, poteva dirlo prima.

Mille volte meglio Grazia, che riesce a metterti di buon umore con quella risata super iper-contagiosa. Momento “Amanters”

Anita in superfinale… figuratevi: avevate dubbi? Quanto ci rimarrà male se non dovesse vincere? Aiuto!