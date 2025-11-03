Greta Thunberg dà buca a Fazio: "Ha l'influenza". Ma il 28 e il 29 novembre sarà in Italia

Greta Thunberg sarebbe dovuta essere l'ospite di punta di Fabio Fazio nella puntata di domenica 2 novembre ed era stata annunciata con tutti i crismi fino a poche ore prima dell'inizio della puntata. Sarebbe stata una delle poche apparizioni sulla tv italiana dell'attivista, nata sulla scia del cambiamento climatico ma che ha cambiato in corsa il proprio interesse, diventando uno dei principali volti dell'attivismo pro Palestina. La sua crociera nel Mediterraneo con la Flotilla, per ben due volte, ha catalizzato parte dell'interesse mediatico. Quindi forse Fabio Fazio avrebbe voluto che l'attivista raccontasse, per la prima volta sulla stampa italiana, della sua esperienza in Israele, dell'arresto e della questione palestinese.

Tutto era stato preparato nello studio di La7, visto che Thunberg sarebbe probabilmente dovuta intervenire durante il tavolo con i vari Lerner, Cuzzocrea, Giannini ecc, che hanno disquisito di Palestina tra un comizio anti-riforma della giustizia e una critica a Donald Trump e ai partiti di destra. Invece, l'attivista ha "dato buca" a Fabio Fazio, non presentandosi in diretta a causa di un'influenza. È stato lo stesso conduttore a raccontarlo, dopo oltre due ore di programma, spiegando che Thunberg ha inviato una mail dicendo che non ci sarebbe stata ma che avrebbe gradito un invito per le prossime settimane. La domanda che ci si pone è se la mail è stata ricevuta a puntata in corso o magari nelle ore precedenti, perché nel secondo caso sarebbe la dimostrazione che, dopo tutto, anche Fazio cede agli stratagemmi televisivi per recuperare mezzo punto di share in più nella conta del lunedì mattina.

Intanto è notizia di queste ore che l'attivista il prossimo 28 novembre sarà a Genova, influenza permettendo, ovviamente, e il 29 a Roma per partecipare alle manifestazioni pro Palestina indette dall'Usb, che ha pure chiamato l'ennesimo sciopero generale.

L'annuncio è arrivato attraverso un video in cui si vede la faccia di Thunberg che spiega la sua presenza, che è stato pubblicato nel profilo deldi Genova, ossia il sindacato dei portuali che, in un certo senso, si sono fatti capofila nelle rimostranze pro Palestina.