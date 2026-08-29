Ilary Blasi, tutto pronto per il Grande Fratello: novità, cast e quando torna in onda

Mediaset scalda i motori e con l’imminente inizio dei palinsesti autunnali cala la carta del Grande Fratello Vip. Il reality più longevo della televisione è pronto a tornare in onda nella formula riservata ai personaggi famosi e alla conduzione, per la quinta dall’inizio del format, ci sarà ancora Ilary Blasi.

Quando inizia

La porta rossa della casa di Cinecittà si riaprirà a metà settembre. La prima puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 17 settembre. Il countdown all’inizio della nuova edizione è già cominciato sui profili social del reality con Ilary Blasi grande protagonista tra sketch e battute. Nelle ultime ore, però, il suo nome è finito al centro della cronaca più per le imminenti nozze con Bastian Muller che per l’inizio del reality. La conduttrice si sposerà il 13 settembre e pochi giorni dopo tornerà in onda negli studi del Gf Vip, rinviando la luna di miele.

Le opinioniste

Nessuna novità sul fronte delle opinioniste in studio. Per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi sarà supportata dalla coppia formata dalla giornalista del TG5 Cesara Buonamici, 73 anni, e da Selvaggia Lucarelli, reduce dalla fine delle registrazioni de L’isola dei famosi. Tramontata, dunque, l’idea di vedere Alessandra Mussolini nei panni di opinionista. L’ex parlamentare rivestirà lo stesso ruolo in un altro programma Mediaset: Uomini e donne.

Il cast

Sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni iniziano a delineare un gruppo piuttosto variegato. A fare il punto è stato Gabriele Parpiglia che, attraverso la sua newsletter, ha stilato una lista di possibili concorrenti, al momento ufficiosa. Tra i nomi circolati spiccano alcuni volti che hanno già varcato la porta rossa in passato, come Alex Belli, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e Valeria Marini, accanto a diversi personaggi che potrebbero invece affrontare per la prima volta l’esperienza del reality come Giacomo Gallani, Michelle Masullo e Giancarlo Danto. Una formula che, almeno sulla carta, potrebbe mettere a confronto veterani della Casa e nuovi protagonisti.