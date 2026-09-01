La Scala tv da oggi gratis con 44 titoli d’opera

Spettacoli firmati da Robert Carsen, Davide Livermore, Christof Loy, Mario Martone, David McVicar, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli. Sul podio Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Thomas Guggeis, Fabio Luisi, Susanna Mälkki, Speranza Scappucci, oltre a registrazioni storiche di Claudio Abbado e Riccardo Muti. Da oggi tutti i contenuti della piattaforma LaScalaTv saranno visibili gratuitamente previa registrazione. Nata nel 2023, sin dal suo avvio sostenuta dal contributo di Intesa Sanpaolo, con l’installazione nella sala del Piermarini, vanta 9 telecamere attivate da remoto che permettono di riprendere in diretta opere, balletti e concerti che possono poi restare in catalogo. In tre anni la piattaforma ha creato un archivio di 31 titoli d’opera recenti, 13 titoli storici (che provengono dagli archivi della Rai), 8 balletti, 26 concerti e una serie di approfondimenti e contenuti educativi. In palcoscenico tra gli altri Eleonora Buratto, Anna Netrebko, Camilla Nylund, Lisette Oropesa, Sondra Radvanovsky, Marina Rebeka, Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Benjamin Bernheim, Vittorio Grigolo, Francesco Meli e Luca Salsi. Tra i danzatori spiccano Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Martina Arduino, Antonella Albano, Alice Mariani, Claudio Coviello, Nicola Del Freo, Marco Agostino e Navrin Turnbull.

Il programma dei prossimi streaming include a settembre la nuova produzione dell’«Elisir d’amore» con le forze dell’Accademia dirette da Marco Alibrando e la regia di Maria Mauti, con la diretta del 16 settembre, e le dirette del concerto diretto ancora a settembre da Daniele Rustioni per la Stagione Sinfonica con brani di Brahms e Schumann e a novembre di «Faust» di Gounod, sempre con Rustioni sul podio nella nuova produzione di Johannes Erath con Vittorio Grigolo, Marina Rebeka e Alex Esposito.