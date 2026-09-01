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La Scala tv da oggi gratis con 44 titoli d’opera

Nata nel 2023, vanta 9 telecamere attivate da remoto che permettono di riprendere in diretta opere, balletti e concerti che possono poi restare in catalogo

Redazione Cronache
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Spettacoli firmati da Robert Carsen, Davide Livermore, Christof Loy, Mario Martone, David McVicar, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli. Sul podio Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Thomas Guggeis, Fabio Luisi, Susanna Mälkki, Speranza Scappucci, oltre a registrazioni storiche di Claudio Abbado e Riccardo Muti. Da oggi tutti i contenuti della piattaforma LaScalaTv saranno visibili gratuitamente previa registrazione. Nata nel 2023, sin dal suo avvio sostenuta dal contributo di Intesa Sanpaolo, con l’installazione nella sala del Piermarini, vanta 9 telecamere attivate da remoto che permettono di riprendere in diretta opere, balletti e concerti che possono poi restare in catalogo. In tre anni la piattaforma ha creato un archivio di 31 titoli d’opera recenti, 13 titoli storici (che provengono dagli archivi della Rai), 8 balletti, 26 concerti e una serie di approfondimenti e contenuti educativi. In palcoscenico tra gli altri Eleonora Buratto, Anna Netrebko, Camilla Nylund, Lisette Oropesa, Sondra Radvanovsky, Marina Rebeka, Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Benjamin Bernheim, Vittorio Grigolo, Francesco Meli e Luca Salsi. Tra i danzatori spiccano Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Martina Arduino, Antonella Albano, Alice Mariani, Claudio Coviello, Nicola Del Freo, Marco Agostino e Navrin Turnbull.

Il programma dei prossimi streaming include a settembre la nuova produzione dell’«Elisir d’amore» con le forze dell’Accademia dirette da Marco Alibrando e la regia di Maria Mauti, con la diretta del 16 settembre, e le dirette del concerto diretto ancora a settembre da Daniele Rustioni per la Stagione Sinfonica con brani di Brahms e Schumann e a novembre di «Faust» di Gounod, sempre con Rustioni sul podio nella nuova produzione di Johannes Erath con Vittorio Grigolo, Marina Rebeka e Alex Esposito.

Teatro Alla Scala

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