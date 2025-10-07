Lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando con le stelle: "Ti darei un cazzotto"

Una puntata a dir poco movimentata quella di Ballando con le stelle, che nella serata del 4 ottobre è stata teatro di un'accesa lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, rispettivamente giudice e concorrente del programma. Lo scontro si è poi spostato sui social.

Stando a quanto ricostruito, tutto è partito da una clip di Nancy Brilli, la quale ha fatto sapere di aver avuto una settimana a dir poco atroce. L'attrice è infatti stata colpita dalla perdita della sua cagnolina, recentemente deceduta. Un dolore enorme per lei, che molti possono comprendere. Nancy Brulli ha parlato di ciò poco prima della sua esibizione, che ha poi riscontrato il giudizio positivo della maggior parte della giuria.

La situazione è drasticamente cambiata quando ha preso la parola Selvaggia Lucarelli. "Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell'arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il "bonus lutto animali domestici". Lo so che è cinico quello che dico" , ha dichiarato, gelando lo studio. A quel punto l'attrice non è potuta restare in silenzio. " Non è una bella cosa quella che hai detto" , ha replicato.

Per tutta risposta, la Lucarelli ha iniziato a criticare pesantemente. A suo dire, la Brilli sarebbe stata fuori tempo. Cosa assolutamente negata dal ballerino Carlo Aloia. "Fammi parlare con Nancy Brilli, si sa difendere da sola ", ha allora sbottato la Lucarelli. Risposta: "Io ho il microfono e parlo!" . La tensione è quindi salita alle stelle, e alla fine la giudice ha dichiarato: "L'esibizione era oggettivamente brutta".

Ben lungi dal concludersi qui, lo scontro si è poi spostato sui social. Durissimo il commento della giornalista Daniela Fedi: "Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giunga da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti. Non sono cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione.

Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando con le Stelle".