"Lui mi ha spaccato il coccige". La rivelazione dell’ex concorrente del Grande Fratello

Il Grande Fratello è terminato da una settimana con la vittoria di Jessica Morlacchi ma per molti telespettatori la vincitrice morale è stata Helena Prestes, la concorrente brasiliana che ha potuto contare su una fanbase particolarmente vivace durante il suo percorso. Helena è anche la concorrente che più di tutti ha creato divisioni sia dentro che fuori dalla Casa ed è forse stato questo il suo problema, perché nel momento in cui è stato necessario che le fanbase trovassero alleati per la vittoria del proprio beniamini, evidentemente non ne hanno trovati abbastanza. Ma​ il reality ormai è finito ed è tempo di voltare pagina, guardando avanti. L'ex concorrente ha partecipato alla puntata di Verissimo di domenica anche per questo motivo, per far conoscere un lato di sé sconosciuto al pubblico.

" Mi sto abituando a rivivere la vita di tutti i giorni, finora all'interno della Casa abbiamo vissuto in una bolla ", ha spiegato a Silvia Toffanin l'ex concorrente, che proviene da una storia familiare molto particolare e non semplice, fatta di povertà e privazioni. " Fino ai sette anni mio padre è rimasto a casa con noi, poi mia madre lo ha cacciato perché era molto violento e la picchiava. Con noi no, però i modi erano molto forti. Dentro di me sto provando a perdonarlo, ma il dispiacere rimane ", ha spiegato la concorrente. Il rapporto con la madre non è stato più facile nel corso degli anni, perché la modella brasiliana a ha rivelato che " fino a 18 anni andava tutto bene. Lei aveva il pugno della situazione. Ma a 18 anni ci siamo allontanate dal momento che mia madre ha cacciato di casa mia sorella perché non accettava che nonostante avesse avuto un figlio continuava ad andare a ballare ".