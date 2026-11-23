Barbara D’Urso avrà anche cambiato posto in giuria durante la diretta tv ma il posto di Ballando nella classifica ascolti non cambia: arriva sempre secondo dopo Tú sí que vales. Otto sfide. Otto vittorie del game show di Canale 5 con la giuria composta da Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Maria De Filippi e con Sabrina Ferilli nel ruolo di portavoce del popolo. I dati parlano chiaro: nell’unico dato che conta, cioè il periodo di sovrapposizione dei due programmi tra le 21 e 23 e le 0 e 08, il programma di Canale 5 ha raggiunto 3.559.000 telespettatori con uno share del 24.17%. Ballando si è fermato a 3.556.000 con il 24,15 per cento. Una differenza minima, ma tangibile. Insomma, il «profumo gate», ossia lo scontro di sabato 15 novembre tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto che le aveva spruzzato addosso del profumo dicendo «che puzza!», non ha avuto i risultati che molti si aspettavano nei dati d’ascolto dell’altra sera. E neanche la gigantesca copertura promozional-mediatica dell’ultima settimana, con insistenti passaggi televisivi, l’imponente interesse social e addirittura due interviste al Tg1 (Carlucci e D’Urso), hanno cambiato la situazione. Ballando resta sotto. Tú sí que vales sopra. Senza considerare il fatto che il dance show di Raiuno prosegue molto più di Tú sí que vales e termina ben oltre l’una di notte.

È l’ultimo capitolo (per ora) di una sfida che ha animato gli ultimi otto sabati sera e che è ricamato sui social da migliaia di commenti, opinioni, zuffe e tutto l’inevitabile «cucuzzaro» dei temi divisivi su piattaforme digitali come X o Instagram O persino Facebook. Ieri molti si interrogavano sul perché l’innegabile risalto mediatico del «profumo gate» non si sia tradotto immediatamente in aumento di share. Qualche critico, come ad esempio Giuseppe Candela, dice che il pubblico di Raiuno accetta «il pop trash friccicarello» ma non quello «imbarazzante». Di certo, la base di telespettatori affezionati al programma è rimasta disorientata da questa «virata» e la valanga social non si è riversata nel bacino di ascolti. Una lezione per tutti.