Al Bano, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di “Ciao Maschio” in onda oggi alle 17:00 su Rai 1, risponde alla domanda se accetterebbe un invito di Stefano De Martino al Festival. «Mi sono preso un anno sabbatico da Sanremo», racconta il cantante. La passione per l’Ariston, però, è quella di sempre: «Io amo Sanremo da quando ero piccolissimo e mi è venuta la Sanremite acuta che non mi è mai passata, ma per quest’anno zero».

De Girolamo gli chiede allora se abbia presentato una canzone. «Non ho pensato proprio a Sanremo», risponde Al Bano. E quando la conduttrice cita Arisa, si rivolge direttamente alla collega: «Arisa, non ti preoccupare, il prossimo anno ci saremo insieme».

A proposito di Carlo Conti, De Girolamo riprende quanto scritto da Giuseppe Candela su Chi e chiede al cantante se i due abbiano fatto pace. Per Al Bano si è trattato soltanto di un equivoco: «C’è stato solo un fraintendimento. Conosco bene Carlo non da oggi, da tantissimi anni».

È la carta delle bugie, scelta da Al Bano, a portare la conversazione sulla Russia. Quando la conduttrice gli chiede che cosa ci sia di vero in quel rapporto, il cantante risponde: «Il legame con la Russia per me è sacro». Il ricordo torna al primo viaggio, nel 1984: «Ti giuro, mi sono innamorato immediatamente. In quell’occasione portai anche mio padre, mia madre, i bambini». A colpirlo, racconta, fu anche l’affetto dei russi per il nostro Paese: «Amano gli italiani e l’Italia».

Infine, dopo aver ricordato il concerto a Tel Aviv, De Girolamo gli chiede se andrà anche a Gaza. Al Bano lo conferma e racconta un incontro avvenuto in un convento francescano, dove ha cantato con i bambini di Gaza. Il brano che li ha uniti è uno dei suoi più conosciuti: «Abbiamo cantato insieme Felicità, oltre le altre canzoni».